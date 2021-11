Meiderich 06/95 geht als Erster ins Spitzenspiel

Duisburg. Der NRW-Ligist setzt mit einem 9:1 in Bottrop ein starkes Zeichen. Meidericher Frauen knöpfen Jülich in der Verbandsliga den ersten Punkt ab.

Vor dem Topduell in der Tischtennis-NRW-Liga der Männer hat Meiderich 06/95 noch einmal ein Zeichen gesetzt. Durch den glatten 9:1-Sieg bei der DJK Olympia Bottrop hat das Team den diesmal spielfreien Rivalen PSV Oberhausen in der Tabelle überholt und geht nun als Spitzenreiter in die Partie gegen die Polizeisportler, die am Samstag um 18.30 Uhr in deren Halle steigt.

Auch in nicht stärkster Aufstellung ließen die Meidericher in Bottrop nichts anbrennen. Statt Leon Viktora, an dessen zweite Position Andrzej Borkowski rückte, stand Oldie Alexander Bosliakov wieder in der Formation. Position sechs nahm statt Arja Hosseini diesmal Christian Knorr ein. Geschlagen geben musste sich lediglich das Auftaktdoppel Borkowski/Bosliakov; ihre Teamkollegen Christian Strack/Eusebio Vos und Arasch Hosseini/Knorr schafften aber schnell die Wende. Die Einzel in Runde eins waren allesamt klare Drei-Satz-Angelegenheiten; nur Borkowski ging gegen Marvin Mackenberg über fünf Sätze. Dieser musste sich dann in seinem zweiten Einzel Christian Strack in vier Durchgängen geschlagen geben.

Frauen-Spitzenspiel war hart umkämpft

Hart umkämpft war in der Verbandsliga der Frauen das Spitzenspiel zwischen Meiderich 06/95 und dem TTC Indeland Jülich. Die Gäste vom Mittelrhein waren zuvor noch ohne Verlustpunkt gewesen, was sich nun durch ein 7:7-Unentschieden änderte. Die beste Ausbeute erzielte – sicherlich etwas überraschend – Ersatzspielerin Mirja Störmer, die alle ihre drei Einzel gewann. In der abschließenden Partie gegen Jülichs Nummer zwei Melanie Specht sicherte sie durch ein 11:9 im Entscheidungssatz das Remis. Berna Al war zweimal im Einzel siegreich sowie im Doppel mit Sarah Beck. Spitzenspielerin Ann-Kathrin Koch steuerte diesmal einen Punkt bei.

Am kommenden Wochenende sind die Meidericherinnen zweimal im Einsatz: am Freitagabend daheim gegen den Anrather TK Rot-Weiß II und am Samstag im Derby beim ETuS Wedau.

TTC Homberg weiter ohne Punktgewinn

Die Männer des TTC Homberg bleiben in der Landesliga ohne Punktgewinn Tabellenletzter. Das Rumpfteam mit nur drei Akteuren aus der Stammbesetzung schlug sich allerdings gegen den TTV Einigkeit Süchteln-Vorst tapfer, was weniger das Gesamtergebnis von 2:9, aber dafür das Ballverhältnis von 395:456 belegt. Alexander Gebauer gewann sein erstes Einzel und das Doppel an der Seite von Maarten Peltz; Pech hatten die Ersatzleute Holger Strohschein/Janik Steigenhöfer, die ihr Doppel nach 2:1-Satzführung mit 9:11 im Entscheidungsdurchgang abgeben mussten.

Am Samstag ist der ebenfalls noch punktlose Kempener LC in Homberg zu Gast. Rolf Kathmann wird übrigens aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr für den TTC antreten: Er bestritt in der Woche zuvor gegen Anrath sein Abschiedsspiel.

