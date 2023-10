Tischtennis Meiderich 06/95 führt die Liga nun alleine an

Duisburg. Meiderich 06/95 setzt sich in der Tischtennis-Landesliga mit 9:3 beim PSV Oberhausen II durch. Nur für Jenny Zhan lief es nicht nach Plan.

Aktuell wartet Meiderich 06/95 in der Tischtennis-Landesliga der Männer noch auf einen echten Prüfstein. Auch das vierte Saisonspiel bescherte dem aus der Oberliga NRW zurückgezogenen Team einen deutlichen Sieg und nun auch die alleinige Tabellenführung. 9:3 hieß es am Ende beim PSV Oberhausen II.

Dabei lief es nur für Jenny Zhan nicht nach Plan. Die frühere Bundesligaspielerin musste ihre beiden ersten Saisonniederlagen hinnehmen, wobei das erste Einzel gegen den früheren Hamborner Sascha Schwarz nach 2:0-Satzführung noch verloren ging. In den weiteren Partien ließen Andrzej Borkowski, Vincent Moj (je 2), Lars Stoeber, Nils Stoeber und Patrick Reinhardt aber keine Zweifel aufkommen; im Doppel punktete Jenny Zhan an der Seite von Borkowski, außerdem die Stoeber-Brüder. Nach den Herbstferien geht es am 21. Oktober gegen Adler Union Frintrop II weiter. (T. K.).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg