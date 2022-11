Meiderich 06/95 findet gegen Düsseldorf wieder in die Spur

Duisburg. Die Männer von Meiderich 06/95 festigen in der Oberliga den zweiten Platz. Für die Frauen läuft es diesmal in der NRW-Liga deutlich schlechter.

Nach zuletzt zwei Niederlagen hat Meiderich 06/95 in der Tischtennis-Oberliga der Männer wieder in die Spur gefunden. Gegen den TTC Champions Düsseldorf gelang im Ausweichquartier Erzstraße ein 7:3-Erfolg, mit dem Platz zwei hinter Spitzenreiter Arminia Ochtrup gefestigt wurde.

Bei der Analyse der Partie wollte 06/95-Sportwart Werner Schmitz-Büsing einen Umstand nicht außer Acht lassen: „Es war ein bisschen Glück für uns, dass bei Düsseldorf der Einser gefehlt hat.“ Champions-Topmann Florian Wagner kommt bislang immerhin auf 12:2 Siege. Auch ohne ihn boten die Gäste mit Tran Le Minh und Patrick Leis zwei starke Akteure im oberen Paarkreuz auf, gegen die Leon Viktora in beiden Fällen verlor, während Christian Strack nur gegen Leis gewinnen konnte.

„Trotzdem muss man sagen, dass wir insgesamt sehr konzentriert gespielt haben“, fand Werner Schmitz-Büsing, der vor allem froh war, dass beide Doppel gewonnen wurden. Strack/Viktora setzten sich freilich auch nur knapp mit 3:2 durch, während Andrzej Borkowski und Alexander Bosliakov mit 3:1 die Nase vorn hatten. Auch in den Einzeln war das polnisch-russische Duo diesmal der entscheidenden Faktor mit jeweils zwei Erfolgen, die am Ende entscheidend waren. Nun soll es am Samstag im „Derby“ beim SC Bayer Uerdingen erfolgreich in die kurze Winterpause gehen.

Diese wollen die Frauen von Meiderich 06/95 in der NRW-Liga möglichst nicht auf einem Abstiegsplatz verbringen. Diese Gefahr besteht allerdings nach der deutlichen 1:8-Niederlage bei der „Vierten“ des SV DJK Holzbüttgen. Die Nummer eins des Teams, Ann-Kathrin Koch, sagte selbstkritisch: „Ich bin mit der Halle nicht klargekommen und habe so unfassbar schlecht gespielt.“ Mehr wäre trotzdem machbar gewesen, denn keine einzige Partie war schon nach drei Sätzen entschieden. Doch es reichte nur für den Ehrenpunkt durch Kathrin Heinrich; auch die stark spielende Berna Al ging leer aus. Zum Hinrundenende muss der Aufsteiger am Sonntagmorgen bei Schlusslicht Anrather TK Rot-Weiß ran. Dabei fehlt allerdings neben Sarah Beck auch ihr Ersatz Mirja Störmer, die gleichzeitig bei den westdeutschen Meisterschaften der Seniorinnen in Hamm antritt.

Das zweite Männer-Team von Meiderich 06/95 greift in der Landesliga nach der Herbstmeisterschaft. Der 9:6-Sieg beim VfL Rhede bescherte den Sprung auf Platz eins, wobei der MTV Rheinwacht Dinslaken durch einen Erfolg über Rhenania Kleve am Freitag wieder vorbeiziehen könnte, ehe beide am Samstag im Topduell an der Erzstraße aufeinandertreffen. Im Münsterland waren Patrick Schüring, Patrick Reinhardt, Vincent Moj (je 2), Bahadir Secer und Christian Knorr sowie das Doppel Reinhardt/Moj die Sieggaranten. Schlechte Nachricht allerdings: Der an Position eins gesetzte Secer, der seine Qualität auch schon als Oberliga-Ersatzmann zeigte, wird nach nur einem halben Jahr zum PSV Oberhausen zurückkehren, um dort in der NRW-Liga zu spielen.

