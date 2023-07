Medaillenregen für TV Aldenrade bei der Landesmeisterschaft

Duisburg. Die Rollkunstläuferinnen aus Aldenrade glänzten bei den Wettkämpfen in der Halle Beckersloh – und das trotz ungünstiger Trainingsbedingungen.

Die Läuferinnen des TV Aldenrade hatten sich hohe Ziele für die Landesmeisterschaft 2023 im Rollkunstlauf gesetzt – dass diese Ziele noch übertroffen werden konnten, lag an der geschlossenen Mannschaftsleistung. Sogar Tiziana Kaletta und Paula Isselhorst, die am Tag zuvor noch in Frankreich für den Bundesverband bei der Burgundy Trophy in Dijon erfolgreich an den Start gegangen waren, waren dabei – mit ihren internationalen Gold- und Silbermedaillen im Gepäck.

Unter besten Bedingungen auf dem gut zu belaufenden Parkettboden in der Beckersloh-Halle in Walsum zeigten die Sportlerinnen, dass sie in NRW das Maß der Dinge sind. „Von solchen Bedingungen können die Duisburger Top-Läuferinnen nur träumen. Wir trainieren in verschiedenen PVC-Hallen, deren Boden teilweise völlig kaputt ist und Risse hat, wie zum Beispiel in der Nünninghof-Halle. Solche Bedingungen hier bei der Landesmeisterschaft sind ein absoluter Luxus für unsere Sportlerinnen“, erklärt Trainerin Tabea Finke.

TVA sieht sich gut aufgestellt

Dennoch sieht sich der TV Aldenrade NRW-weit gut aufgestellt. Geschäftsführerin Katharina Peter: „Wir sind professioneller aufgestellt als viele andere Vereine. Unsere Läuferinnen werden von einem starken Trainerteam betreut. Wir haben mit Christiane Bloch eine Diplom-Rollkunstlauftrainerin in unseren Reihen, dazu mehrere Lizenztrainerinnen. Außerdem werden unsere Sportlerinnen bestens medizinisch und physiotherapeutisch vom Gesundheitszentrum Lang in Dinslaken unterstützt.“

NRW-Landesmeisterin wurde Yasmina Görtz, Juniorenmeisterin Leana Siegmund und Jugendmeisterin Paula Isselhorst. Es folgten Siege in den Schüler-Klassen A und D. Abgerundet wurden die Erfolge mit einem ersten Platz in der Kunstläuferklasse von Lenia Hoppstock. Besonders begeistern konnte einmal mehr Tiziana Kaletta mit ihren Pirouetten, „die in Deutschland ihresgleichen suchen“, so der TVA in seiner Mitteilung. Riesenfreude bei Paula Isselhorst über ihren in der Kür gestandenen Doppelaxel, war es doch genau dieser Sprung, der sie am Tag zuvor in Frankreich auf internationalem Parkett die Goldmedaille gekostet hatte.

Die Ergebnisse der TVA-Läuferinnen: Landesmeisterin Yasmina Görtz, Landesjuniorenmeisterin Leana Siegmund, Landesjugendmeisterin Paula Isselhorst, Schüler A: 1. Tiziana Kaletta 2. Rimas Tarhuni; Kunstläufer: 1. Lenia Hoppstock; Schüler D: 1. Platz Leona Hoppstock; Schüler B: 2. Amina Kadenov; Cup Damen: 3. Lena Witek; Kunstläufer: 4. Valentina Circiello, 6. Marie Jäkel; Nachwuchs 1: 4. Marie Janda, 8. Diana Kandenov, Nachwuchs 2: 4. Evelina Wagner.

