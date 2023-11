MBC Duisburg: Auch ohne Amir Ibraimov sollen drei Punkte her

Tobias Bouerdick ist mit dem MBC Duisburg am Wochenende in Hamburg und Magdeburg im Einsatz.

Duisburg. Der MBC Duisburg ist in der 2. Dreiband-Billard-Bundesliga in Hamburg und Magdeburg am Start. Ein Grieche fliegt zu den Spielen ein.

Die Dreiband-Billard-Spieler des MBC Duisburg bestreiten in der 2. Bundesliga ihr Reisewochenende. Der Aufsteiger ist am Samstag um 14 Uhr am dritten Spieltag beim der BG Hamburg im Einsatz, am Sonntag geht es um 11 Uhr beim 1. BC Magdeburg weiter. Während die übrigen Ligakonkurrenten weitgehend in der hiesigen Region beheimatet sind, müssen die Meidericher auf diesem Trip die Koffer packen und ein Hotel beziehen„Wir hoffen auf drei Punkte“, sagt MBC-Funktionär Bajram Ibraimov.

Beim Ligastart vor drei Wochen konnten die Meidericher mit einem 4:4-Remis gegen den BC Grüner Tisch Buer und einem 8:0-Sieg gegen den BC AGB Xanten die ersten drei Zweitliga-Punkte einfahren. Der MBC steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz.

Allerdings müssen die Meidericher auf Amir Ibraimov verzichten. Der 15-Jährige ist bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Bad Wildungen am Start. Der MBC hatte sich vergeblich darum bemüht, die Partien zu verlegen, um auf den Junioren-Vizeweltmeister zurückgreifen zu können. Als Ersatz fliegt Dimitrios Seleventas aus Griechenland ein. Auch der Grieche war in Vergangenheit Vizeweltmeister im Juniorenbereich.

Seleventas spielt hinter Tobias Bouerdick auf Position zwei. Außerdem sind für den MBC, der am ersten Doppelspieltag drei Punkte einsammelte, Sascha Ciupke und Ali Ibraimov im Einsatz.

Der Duisburger Amir Ibraimov spielt bei der Deutschen Meisterschaft

Amir Ibraimov fährt mit hohen Ambitionen nach Bad Wildungen. „In den Klassen U 17 und U 21 sollte er die Titel gewinnen“, ist Vater Bajram zuversichtlich. Der 15-Jährige ist zudem in der U-25-Klasse am Start. Eine Woche später tritt der Youngster auch bei den Titelkämpfen der Senioriren an.

Am Freitag steht für Amir Ibraimov zunächst die Sportlerehrung im Theater am Marientor an. Er zählt bei der Wahl zum „Sportler des Jahres“ zu den nominierten. „Nach der Show machen wir uns dann auf den Weg nach Bad Wildungen“, sagt Bajram Ibraimov.

