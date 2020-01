Duisburg. Füchse ärgern sich über einen Artikel eines Fachblatts, in dem behauptet wird, der Topscorer fühle sich nicht wohl und stünde vor einem Wechsel.

Matt Abercrombie: „Liebe es, in Duisburg zu sein“

Als Uli Egen per WhatsApp einen Artikelausschnitt der Fachzeitschrift Eishockey News bekam, platzte dem Trainer des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg die Hutschnur. „Das ist eine Frechheit, eine bodenlose Unverschämtheit“, schimpfte er. Dort war zu lesen, dass sich Füchse-Stürmer Matt Abercrombie in Duisburg unwohl fühle und für einen Wechsel zum Süd-Oberligisten Blue Devils Weiden infrage käme. „Matt spielt richtig gut. Und dass er sich unwohl fühlt, ist schlichtweg falsch“, erklärte Egen.

Und das sagte auch Abercrombie selbst. „Mich ärgert so etwas nicht, aber es stimmt einfach nicht“, erklärt der Kanadier. „Ich liebe es, hier in Duisburg zu sein. Und ich habe keine Absicht, den EVD zu verlassen“, stellte der Stürmer klar. „Meine Frau, meine Tochter und ich fühlen uns in Duisburg ausgesprochen wohl.“

Sportlich läuft es in der ersten Reihe gut

Auch sportlich läuft es bei Abercrombie sehr gut – in Mellendorf sicherte der 30-Jährige den Füchsen 46 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit einen Punkt im Auswärtsspiel gegen die Hannover Scorpions. Die Reihe mit Kyle Gibbons und Artur Tegkaev ist derzeit die mit Abstand gefährlichste des EVD.

„Kyle und ich kennen uns ja schon etwas länger und haben auch mal einige Spiele für das gleiche ECHL-Team bestritten. Es macht derzeit wirklich Spaß hier in Duisburg. Ich genieße meine Zeit.“ In 33 Spielen kommt Abercrombie aktuell auf 39 Scorerpunkte – verteilt auf zwölf Tore und 27 Vorlagen. Damit ist der Kanadier Topscorer der Füchse vor seinem Sturmpartner Artur Tegkaev, der zehn Tore und 20 Vorlagen verbucht hat. Kyle Gibbons steht im Schnitt sogar bei exakt zwei Scorerpunkten pro Spiel: In den elf Spielen seit seiner Verpflichtung hat der US-Amerikaner zehnmal getroffen und zwölfmal aufgelegt.

Unklar ist derzeit, wie schwer die Verletzung von Robin Slanina ist. Er war nach einem Check in Mellendorf in die Bande gestürzt und fiel für den Rest des Spiels aus. „Ich hoffe, dass wir bis Donnerstag Genaueres wissen und Robin nicht lange ausfällt“, so Egen.