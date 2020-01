Manuel Neumann kehrt zu den Füchsen Duisburg zurück

Duisburg. Für den Saisonschlussspurt sorgt der EVD für mehr Stabilität in der Defensive. Der 33-Jährige stand zuletzt für Landshut in der DEL2 auf dem Eis.

Das Nachholspielwochenende war für den EV Duisburg auch ein Wochenende mit einem vorgezogenen Spiel – mit dem 5:2-Sieg gegen die Black Dragons Erfurt wächst die Hoffnung im Fuchsbau, die Pre-Play-offs noch umschiffen zu können und als Sechster direkt ins Play-off-Achtelfinale der Eishockey-Oberliga einziehen zu können. Für dieses Vorhaben haben die Schwarz-Roten nun Verstärkung bekommen. Verteidiger Manuel Neumann, der bereits von 2014 bis 2017 in 121 Pflichtspielen für den EVD auflief und dabei 29 Tore erzielte und 85 weitere vorbereitete, streift wieder das Trikot mit dem Fuchs über.

Der 33-Jährige stand in dieser Saison in Diensten des DEL2-Clubs EV Landshut, suchte nun aber nach einer Chance, möglichst oft auf dem Eis zu stehen. „Wir freuen uns, einen solch erfahrenen Verteidiger für uns gewonnen zu haben“, sagte EVD-Trainer Uli Egen. „Ich stand in den letzten Jahren immer mit Manuel in Kontakt.“ Neumann spielte von 2017 bis 2019 für die Starbulls Rosenheim in der Oberliga Süd. Im Nachwuchs lief er für den SC Bietigheim auf, in dessen Vorstand sein Vater zudem jahrelang aktiv war.

Noch neun Spiele bis zu den Play-offs

Mit dem Abwehrspieler soll die defensive Stabilität für den Saisonschlussspurt erhöht werden. Der EVD ist derzeit Achter, hat drei Punkte Rückstand auf den so wichtigen sechsten Rang, aber durch das Spiel gegen Erfurt nun auch eine Partie mehr als der Rest der Liga ausgetragen. Das gleicht sich am 7. Februar aus – an diesem Termin sind Duisburg und Erfurt nun spielfrei. Neun Spiele stehen damit für die Füchse noch auf dem Spielplan, darunter das zweite Auswärtsspiel beim Spitzenreiter Tilburg Trappers am Freitag. In den Niederlanden hatte sich der EVD am vergangenen Freitag zwar nicht schlecht verkauft, musste sich dem starken dreifachen Oberliga-Meister aber mit 2:5 geschlagen geben.

Inzwischen hat der Deutsche Eishockey-Bund auch die Play-offs terminiert. Die reguläre Saison endet am Sonntag, 1. März – für den EVD mit einem Auswärtsspiel gegen die Hannover Indians Die Play-off-Vorrunde wird am 6., 8. und 10. März im Best-of-Three-Modus ausgetragen. Wie üblich Spielt der Nord-Siebte gegen den Nord-Zehnten sowie der Nord-Achte gegen den Nord-Neunten. Bereits ab dem Achtelfinale geht es über Kreuz gegen die Teams der Oberliga Süd. Alle Runden bis zum Finale werden im Best-of-Five-Modus ausgespielt. Das Achtelfinale ist für den 13., 15., 17., 20. und 22. März angesetzt. Es folgen das Viertelfinale am 24., 27., 29., 31. März und 3. April, das Halbfinale am 5., 7., 9., 11. und 13. April sowie das Finale am 17., 19., 21., 24. und 26. April.