Löwen gehen auch gegen den FC Remscheid wieder leer aus

Michael Pomp hatte nach dem Schlusspfiff Redebedarf. Der Trainer von Hamborn 07 machte sich auf, ein Gespräch mit dem Schiedsrichter zu führen, aber Amin Lamsayah und sein Gespann hatten offenbar keine große Lust darauf und verließen den Kunstrasenplatz im Holtkamp sehr schnell. Mit dem Umstand, dass die Löwen die Fußball-Landesligapartie gegen den FC Remscheid mit 0:1 (0:0) verloren hatten, ließen sich die drei Männer in Rot eher wenig in Verbindung bringen – dass es aber in der Nachspielzeit noch eine Karte in genau dieser Farbe gegen Rechtsverteidiger Lars Gronemann setzte, machte den 07-Coach stinksauer.

„Das ist doch überhaupt kein Foul von Lars, sondern er wird selbst gefoult“, schilderte Pomp die Szene nach einem finalen Konter der Remscheider, als Gronemann und sein Gegenspieler am Hamborner Strafraum zu Fall kamen. Das dann auch noch als Notbremse auszulegen und dann noch Sekunden nach dem folgenden Freistoß das Spiel sowieso abzupfeifen, spricht nicht für eine lebensnahe Regelinterpretation des Unparteiischen.

Bedient: Löwen-Trainer Michael Pomp. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Die andere Situation, die Michael Pomp und allen, die es unter den 300 Zuschauern auf der „ausverkauften“ Anlage mit den Gastgebern hielten, den Sonntagnachmittag erst recht verhagelte, hatte sich nur vier Minuten vorher abgespielt. Nach einer Flanke von der rechten Seite kam Yu Sato nahe dem linken Strafraumeck an den Ball und schlenzte sie – zudem leicht abgefälscht – in den rechten Winkel. Die Gäste aus dem Bergischen Land konnten ihr Glück, drei Punkte mitgenommen haben, nachher kaum fassen, während bei den bedienten 07-Kickern Wasserflaschen aufs Kunstgeläuf gepfeffert wurden.

Schon ein Remis wäre nicht ausreichend gewesen

Michael Pomp erklärte, er wäre auch mit der lange Zeit im Raum stehenden torlosen Punkteteilung schon nicht allzu glücklich gewesen: „Wir haben hier ein überragendes Heimspiel gezeigt, waren von Beginn an voll drin und hätten als Sieger vom Platz gehen müssen.“ Der Löwen-Coach hatte seine nominell bestmögliche Elf ins Rennen geschickt, in der erstmals auch Marcel Stenzel als zweite Spitze neben Reid Osei stand. Der ehemalige MSV-Profi war nach 37 Minuten auch ganz nah dran am Führungstreffer, doch sein Kopfball nach einer Ecke von Nico Klotz wurde von einem Remscheider Abwehrspieler gerade noch von der Linie gekratzt.

Allerdings hätten auch die Gäste zuvor schon jubeln können. In der 27. Minute bot sich ihnen eine veritable Doppelchance, als Mo Sadiklar erst einen Schuss von Alexandru Haba parierte und unmittelbar darauf auch bei einem Kopfball von Patrick Posavec zur Stelle war. Danach wäre die Kugel fast über die Linie getrudelt, doch Can Mikail Nazikkol kickte sie gerade noch weg.

Am Ende stand trotz aller Anstrengungen die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel. Für Michael Pomp ein Unding: „Das Leben ist nicht gerecht.“