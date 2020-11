Lieberknechts trauriger Blick zum Abschied vom MSV Duisburg

Der Mann, der den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg aus der Talsohle herausführen soll, hielt sich am Dienstagnachmittag noch bedeckt. „Ich möchte mich dazu nicht äußern“, antwortete Michael Schiele gegenüber der Redaktion auf die Frage, ob er der neue Trainer der Zebras ist. Als hartes Dementi geht so ein Satz nicht durch. Es läuft darauf hinaus, dass der MSV am Sonntag den ehemaligen Coach der Würzburger Kickers als Nachfolger von Torsten Lieberknecht, den der Verein am Dienstagvormittag freigestellt hat, vorstellen wird.

Der letzte Arbeitstag von Torsten Lieberknecht beim MSV begann früh und endete schnell. Sportdirektor Ivica Grlic teilte dem 47-Jährigen mit Unterstützung der Geschäftsführung auf dem Trainingsgelände mit, dass sein Engagement bei den Zebras, das im Oktober 2018 begonnen hatte, beendet sei. Um 9.05 Uhr gab der MSV bereits die entsprechende Pressemitteilung heraus. Lieberknecht ist nun freigestellt. Sein Vertrag bei den Zebras läuft noch bis zum Saisonende.

Michael Schiele soll das Traineramt beim MSV Duisburg übernehmen. Der 42-Jährige führte die Würzburger Kickers im Sommer in die 2. Bundesliga. Foto: Daniel Karmann / dpa

Lieberknechts Stuhl beim MSV hatte schon länger gewackelt, mit Siegen in Unterhaching und bei 1860 München konnte er die Schrauben an den Stuhlbeinen noch einmal fest anziehen. Mit der 1:3-Heimniederlage gegen Viktoria Köln am Montagabend kippte jedoch der Stuhl.

Bei der Video-Pressekonferenz nach dem Spiel blickten traurige Augen in die Kamera. Vielleicht hat Torsten Lieberknecht da schon geahnt, dass seine Zeit beim MSV wenige Stunden später abgelaufen sein würde. Der Coach wirkte dennoch gefasst. Er räumte ein, dass in dieser Saison „der ein oder andere Spieler nicht seine Form gefunden hat.“ Und er bilanzierte, dass ein Punkt und drei Niederlagen in Folge „für eine Heimmannschaft zu wenig“ seien. So steht der MSV nun auf einem Abstiegsplatz. Im Sommer hatte Präsident Ingo Wald noch den Sturm auf die Aufstiegsplätze angekündigt.

MSV Duisburg mit verheerender Heimbilanz

Die Heimbilanz gab für die Verantwortlichen mit den Ausschlag, sich von Lieberknecht zu trennen. Insgesamt kam Ivica Grlic zum Schluss: „Die Ergebnisse stimmen nicht, und eine positive Entwicklung haben wir leider auch nicht erkennen können.“ Der neue Mann soll laut Grlic nun „die Köpfe frei bekommen und die Mannschaft in ruhiges Fahrwasser führen“. Diesen Trainerwechsel hätten sich die Verantwortlichen gerne erspart – auch in finanzieller Sicht. Der Verein hängt wirtschaftlich am Tropf. Da kommt die Mehrausgabe zur Unzeit.

Compper und Bajic für den Übergang

Der Lieberknecht-Nachfolger kann erst am Sonntag seinen Dienst in Duisburg antreten, da er sich noch zwei Corona-Tests unterziehen muss. Michael Schiele, der am Dienstag noch in Würzburg weilte, muss vor seinem Engagement in Duisburg noch den Vertrag bei seinem Ex-Klub auflösen. Der 42-Jährige stieg im Sommer dank eines starken Endspurts nach der Corona-Pause mit den Würzburger Kickers in die 2. Bundesliga auf. Nach zwei Niederlagen und dem Aus im DFB-Pokal feuerten die Kickers den Erfolgscoach überraschend. Seit Montag ist auch Schieles Nachfolger Marco Antwerpen seinen Job bei den Franken wieder los.

Für den Übergang leiten die Co-Trainer Marvin Compper und Branimir Bajic das Training. Das Duo wird auch am Samstag beim Spiel bei Türkgücü München im Olympiastadion auf der Duisburger Bank sitzen. Der dritte Co-Trainer im Bunde, Philipp Klug, steht nicht zur Verfügung. Der MSV teilte mit, dass sich der 27-Jährige aufgrund eines positiven Corona-Tests in häuslicher Quarantäne befindet. Klug fehlte bereits am Montag beim Spiel gegen Viktoria Köln. Wie Sportdirektor Ivica Grlic am Dienstag erklärte, wird das Trainer-Team in seiner bestehenden Form auch unter dem Lieberknecht-Nachfolger weiterarbeiten.