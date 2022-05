Leonardo Stroh spielt auch künftig für den EV Duisburg

Duisburg. Der 21-jährige Stürmer Leonardo Stroh hat sich seit seinem Wechsel zum EVD vor zwei Jahren gut entwickelt. Auch in der Oberliga ist er dabei.

Der Kader des EV Duisburg für die kommende Saison in der Eishockey-Oberliga wächst weiter: Nun gaben die Füchse bekannt, dass mit dem 21-jährigen Leonardo Stroh ein weiterer Youngster weiterhin in schwarz und rot auflaufen wird.

Sieben Tore und 16 Vorlagen

„Leonardo ist vor zwei Jahren zu uns gekommen und hat sich seither sehr gut entwickelt“, berichtet Dirk Schmitz, der Sportliche Leiter der Füchse, der damit auch auf die ausgefallene Saison 2020/21 zurückblickt, in der nur Freundschaftsspiele möglich waren. „Nun möchte er den nächsten Schritt in die Oberliga machen und wir sind bereit, diesen Weg mit ihm zu gehen.“

In der zurückliegenden Saison gelangen dem jungen Stürmer in 33 Pflichtspielen sieben Tore und 16 Vorlagen. „Außerdem passt Leonardo charakterlich hervorragend in die Mannschaft. Dazu ist er ein körperlich präsenter Spieler“, sagt Schmitz. „Er hat zudem noch weiteres Entwicklungspotenzial, was wir bei ihm natürlich auch gerne sehen wollen. Aber da bin ich optimistisch“, sagt der Sportchef.

