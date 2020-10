Ein deutlicher Fingerzeig in Richtung Aufstiegsfrage oder doch Spannung pur? Es bleibt die Mitte: Auch nach dem Spitzenspiel in der 2. Hockey-Bundesliga Nord haben die Frauen des Club Raffelberg fünf Punkte Vorsprung auf ihren Verfolger Bremer HC. Das Spiel in der Hansestadt endete 3:3 (2:1).

„Das war nicht unser bestes Spiel“, sagte CR-Trainerin Susi Wollschläger. Dennoch verhinderten die Duisburgerinnen einen Bremer Erfolg. Kleinreden will Wollschläger den Gegner keinesfalls: „Bremen muss zwar ohne die ausländischen Spielerinnen auskommen, aber sie haben sich in die Saison hinein gefuchst. Außerdem erklären sich die Bremer Ergebnisse in der Rückrunde auch durch zahlreiche Ausfälle. Nun haben sie erstmals wieder mit 16 Spielerinnen agieren können.“

Liebenehm traf zur Führung

Raffelberg kam zwar nicht gut in die Partie, ging aber trotzdem in der elften Minute durch Berit Liebenehm in Führung. „Direkt danach hatten wir eine Großchance. Hätten wir das 2:0 gemacht, wäre es wohl ruhiger gelaufen“, so Wollschläger. So aber handelten sich die Raffelbergerinnen einige Ecken zu viel ein – eine davon landete kurz vor Ende des ersten Viertels in den Duisburger Maschen. Schließlich ging Bremen sogar mit einer Führung in die Halbzeitpause, die Svea Schifferings knapp fünf Minuten nach Wiederbeginn egalisierte. Zu Beginn des letzten Viertels fiel das 2:3, doch Laura Plüth sorgte für den wichtigen Punktgewinn (57.).

Noch ein Grund, warum der Aufstieg gut wäre: Die 2. Damen, die mit 12:0 in Soest gewonnen haben, sind aktuell Oberliga-Erster und wären aufstiegsberechtigt, wenn die erste Mannschaft den Sprung nach oben schafft.