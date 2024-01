Lange außen vor: Niclas Beckers Comeback für den DSV 98

Duisburg Der Bundesligist holt am Wochenende sein Heimspiel gegen den SVV Plauen nach. Das ist zum Jahresbeginn gleich ein Kracher.

Christian Vollmert möchte einmal sagen können: „Wir sind komplett.“ Doch das ist dem Trainer des Wasserball-Bundesligisten Duisburger SV 98 seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr vergönnt. Aktuell muss sich Vollmert um Florian Gromann sorgen. Warum? „Er hat im Training eine Grätsche gemacht, und dann hat es im Knie knack gemacht.“ Eine genaue Diagnose steht noch aus, es steht jedoch zu befürchten, dass der frühere Jugend-Nationalspieler lange fehlen wird.

Für Gromanns Mitspieler beginnt 2024 mit einem Kracher. Der SVV Plauen, der am Sonntag (13 Uhr) zum Nachholspiel im Schwimmstadion vorbeischaut, hat ebenso wie die 98er in der Gruppe B nach sechs Partien noch eine weiße Weste. „Sie haben eine ganz kompakte Mannschaft, deren Stärke ihre Ausgeglichenheit ist. Wenn sie wechseln, haben sie keinen großen Leistungsverlust“, sagt Vollmert, der die Vogtländer am vergangenen Samstag bei ihrem 8:5-Erfolg in Düsseldorf beobachtete. Wer prophezeit, dass der Aufsteiger in die leistungsstärkere Gruppe A Duisburg, Plauen oder Uerdingen heißen wird, lehnt sich keinen Zentimeter aus dem Fenster.

Christian Vollmert stimmt zuversichtlich, dass seine Mannschaft gut trainiert hat und es personell auch erfreuliche Nachrichten gibt. Niclas Becker wird im letzten Spiel der Hinrunde seinen Saisoneinstand geben. Der Centerverteidiger, 2013 Meister und Pokalsieger mit dem ASCD, war mit einer Knieverletzung lange außer Gefecht gesetzt. „Niclas ist sicher noch nicht wieder bei 100 Prozent, aber es wird“, so Vollmert. Centerspieler Ben Boffen, der von Bayer Uerdingen zurückgekehrt ist, trainiert regelmäßig und dürfte den 98ern schon bald eine wichtige Stütze sein. (kök)

