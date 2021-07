Läuferinnen des TV Aldenrade brennen auf große Wettbewerbe

Duisburg. Die Aldenraderinnen Rimas Tarhuni und Paula Isselhorst gehen beim Deutschland-Pokal an den Start. Der TVA plant Sanierung des Vereinsgeländes.

Auch im Rollkunstlauf starten nun wieder die Wettbewerbe. Und hier dürfen sich Paula Isselhorst und Rimas Tarhuni zusammen mit ihrem Trainerteam beim TV Aldenrade über die Nominierung zum internationalen Deutschland-Pokal freuen, der vom 13. bis zum 17. Juli in Freiburg über die Bühne gehen wird.

Der Bundesverband ging pandemiebedingt einen ungewöhnlichen Weg und hatte sich die neuen Kürprogramme der Läuferinnen auf Video schicken lassen, um sie zu sichten. Rimas und Paula glänzten nicht nur durch einen hohen technischen Standard und schöne Pirouetten-Variationen. „Besonders Paula konnte durch ihren weichen, sehr ausdrucksstarken Laufstil bestechen“, erklärt Cheftrainerin Katharina Peter.

Trainerin Tabea Finke sagt zur Nominierung ihrer Schützlinge: „Der Deutschland-Pokal ist eine großartige Standortbestimmung für unsere jungen Sportlerinnen. Es ist wirklich eine Ehre, dass die beiden in den Klassen Cadetten und Espoir nominiert sind. Auf diesem Wettkampf trifft sich auch die internationale Elite aus Italien und Spanien. Wahrscheinlich läuft sogar der Weltmeister Luca Lucaroni. Unsere Sportler haben ein besonderes Verhältnis zu ihm, da er schon mehrfach hier in Duisburg zum Training war und unseren Läuferinnen wertvolle Tipps gegeben hat.“

Zahlreiche DM-Qualifikantinnen

Wichtig war für den TVA in der Lockdown-Zeit die Zusammenarbeit mit Duisburg-Sport und dem IMD. „Nur durch ihre gute Zusammenarbeit mit dem Rollsport- und Inline-Verband war für die NRW-Kadersportler auch während der Corona-Zeit unter entsprechenden Bedingungen Training am Stützpunkt Duisburg möglich. Damit konnten die Leistungsstandards gehalten und weiter ausgebaut werden“, sagt Peter. Der TV Aldenrade hat mit seinen Kader-Sportlern (sechs Bundeskadersportlerinnen und vier Landeskadersportlerinnen) maßgeblich von dieser Unterstützung profitiert.

Derweil haben sich zahlreiche Läuferinnen des TVA für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert: Meisterklasse Damen: Kirsten Oertel, Marina Konradi; Junioren Damen: Yasmina Görtz; Schüler A Mädchen: Paula Isselhorst, Leana Siegmund; Schüler B: Rimas Tarhuni, Tiziana Kaletta; Schüler C: Amina Kadenov, Angelina Adamidis.

Rimas Tarhuni hat sich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Foto: TV Aldenrade

„Wir haben uns sehr gefreut, dass die städtischen Hallen nun wieder geöffnet sind“, sagt Peter. Nachdem die Gymnastik-Schule Wesel schon seit einigen Wochen die Möglichkeit eröffnet hatte, auf der Rollschuhbahn am Auestadion in Wesel Trainingseinheiten durchzuführen, „sind alle froh wieder in unseren Duisburger Hallen trainieren zu dürfen“.

Die 2. Vorsitzende des TV Aldenrade setzt ihre Hoffnungen in die Zukunft: „Walsum ist traditionell ein gutes Pflaster für den Rollsport“, erklärt Annegret Finke. „Der TV Aldenrade plant eine Sanierung der Platzanlage an der Schulstraße. Mit Hilfe des SSB Duisburg und Fördermittel des Landes NRW. Eine eigene Rollschuhbahn auf der Platzanlage des TV Aldenrade wäre ein Traum. Auf einer sanierten Anlage könnte dann nicht nur Rollsport ein neues Zuhause finden, sondern auch die anderen Abteilungen wie Leichtathletik, Kinderturnen, Beachvolleyball und Sport für Frauen. Unser besonderes Augenmerk in der Planung liegt auf einem Sport-Parkour für Ältere.“

Außerdem beteiligt sich der TVA mit seinen Abteilungen am „Tag der offenen Sportstätte“ des Stadtsportbundes. Am 4. September können sowohl auf der Platzanlage an der Schulstraße in Walsum beispielsweise Sportabzeichen erworben werden, als auch in der Walter-Schädlich-Halle das Rollkunstlaufen unter Anleitung fachkundiger Trainer ausprobiert werden. Außerdem präsentieren die großen und keinen Rollkunstläufer ihr Können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg