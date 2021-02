Robert Lachowicz (links) kam zweimal für den EVD zum Einsatz. Hier hat er es beim Testspiel in Essen mit Leonard Günther zu tun.

Eishockey Lachowicz verlässt die Füchse Duisburg in Richtung England

Duisburg. Der britische Nationalspieler konnte coronabedingt nur zwei Testduelle für den EVD bestreiten. Eine Rückkehr ist unwahrscheinlich.

Das Vergnügen war ein kurzes. „Es ist natürlich völlig außergewöhnlich, einen solchen Spieler für ein Regionalliga-Team zu gewinnen“, sagte Trainer Alexander Jacobs, als der Eishockey-Regionalligist EV Duisburg den britischen Nationalspieler Robert Lachowicz im Oktober unter Vertrag genommen hatte.

Der 31-Jährige, der in der britischen Topliga 524 Mal aufgelaufen ist und dabei 104 Tore erzielt und 190 weitere vorbereitet hatte, wollte bei seinem ersten Auslandsaufenthalt überhaupt Spielpraxis für die im Frühjahr anstehende Weltmeisterschaft sammeln, weil die Saison in seinem Heimatland früh abgesagt worden war. Für die Füchse lief er bei den Testspielsiegen in Essen und gegen Dortmund auf – ehe auch aus der aktuellen Regionalliga-Spielzeit nichts wurde.

Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft

„Robert kehrt nun nach England zurück und wird für den Zweitligisten Telford Tigers spielen“, berichtet Fabian Schwarze vom EVD. Die zweitklassige NIHL veranstaltet als Saisonersatz den so genannten Spring Cup. „Das dauert nur wenige Wochen, Robert möchte das im Vorfeld der WM aber natürlich gerne machen“, so Schwarze.

Bei der Weltmeisterschaft in Lettland werden die Briten, die 2019 überraschend den Klassenerhalt in der A-WM erreicht hatten, nicht absteigen können, da die unterklassigen WM-Turniere abgesagt worden sind. Anders als bei Henri Ruotsalainen, der die Restsaison in Marseille absolvieren wird und bei dem sich die Füchse eine Rückkehr zur neuen Spielzeit erhoffen, wird Lachowicz wohl auf der Insel bleiben. „Wir gehen davon aus, dass er sich zur neuen Saison wieder einem Erstligisten anschließen wird“, sagt Dirk Schmitz, der Sportliche Leiter der Füchse.

