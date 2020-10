Kurze Pokalreise nach Bocholt für die Duisburger Frauen

Da hat es die Fußballerinnen des MSV Duisburg in der Vergangenheit bei einer Auslosung im DFB-Pokal schon einmal schlimmer getroffen. Vor zwei Jahren beispielsweise musste Trainer Thomas Gerstner mit seinem Team zum Zweitrundenkick bis ins mecklenburgische Neubrandenburg gurken. Nun wurden die Partien von Runde zwei im aktuellen Wettbewerb – sicherlich auch coronabedingt – in regional gesetzten Gruppen ermittelt, was die Anreisen grundsätzlich schon einmal kürzer macht. Der MSV darf nun nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern sogar im Gebiet des Fußballverbandes Niederrhein bleiben und muss beim Zweitliga-Aufsteiger Borussia Bocholt antreten.

Obwohl dies das erste Pflichtspielduell zwischen den Erstvertretungen beider Klubs sein wird, kennen sich die Spielerinnen doch gut. Bocholt ist nämlich ein beliebter Testspielgegner der Zebras und traf allein in diesem Jahr schon zweimal mit diesen zusammen. Im Januar gab es ein 1:1 an der Mündelheimer Straße, vor der aktuellen Saison dann einen 2:1-Sieg des MSV im Münsterland.

Bocholt legt in der Liga erst am Sonntag los

Der BV Borussia, Heimatverein von Roland Wohlfarth, einst Torjäger der MSV-Männer und dann beim FC Bayern München eine Institution, hat als Zweiter der Regionalliga erstmals den Sprung in die Zweitklassigkeit geschafft, wo am Sonntag der Punktspielstart gegen den FC Carl Zeiss Jena ansteht. In Pokalrunde eins gab es einen eher holprigen 1:0-Erfolg beim Westfalenligisten SSV Rhade. Im Kader stehen die drei ehemaligen Duisburgerinnen Vanessa Martini, Ana-Cristina Oliveira Leite und Michelle Büning.

Thomas Gerstner hat nach der Auslosung gleich mit seinem Bocholter Kollegen Sammy Messalkhi telefoniert: „Wir freuen uns über ein Spiel der kurzen Wege. Die Gegneranalyse ist natürlich etwas leichter, als sie es sonst gewesen wäre. Wir sind frohen Mutes, in Bocholt eine Runde weiterzukommen, wissen aber auch, dass das kein Selbstläufer wird.“

Gespielt wird am 31. Oktober oder am 1. November.