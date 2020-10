„Küken“ der Duisburg Ducks treffen zwei Sekunden vor Ende

Die Schüler des Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks haben ihr Ziel, in die 1. Liga aufzusteigen, ordentlich untermauert. Bei den Crash Eagles Kaarst II gewann das U-13-Team der Enten überdeutlich mit 17:1 (2:0, 3:0, 12:1). „Dabei haben wir nicht einmal ein besonders gutes Spiel gemacht“, sagte Trainerin Sally Klöser. So trafen die jungen Duisburger im ersten Abschnitt nur zweimal. „Wir sind zu viel mit dem Ball gelaufen, anstatt den Ball laufen zu lassen. Und wir hatten nicht oft genug den Kopf oben.“ Im letzten Drittel lief es dann deutlich besser – in diesem Abschnitt fielen satte zwölf der 17 Treffer. Die Torschützen waren Anton Ponomarev (5), Leandro Schulz (4), Matti Gieseler, Emily Mand, Jaden Wilson (je 2), Liam Brandin und Leonard Reinke.

Dramatisches Auftaktspiel

Richtig dramatisch wurde es bei den Bambini in ihrem ersten Spiel der Kurzsaison 2020. Die Duisburger „Küken“ gewannen mit 5:4 (1:1, 1:1, 3:2) gegen die Düsseldorf Rams – und das durch einen Treffer zwei Sekunden vor dem Ende. „Levi Sellger kam zu Fall, rappelte sich hoch, schnappte sich hinter dem Tor den Ball, spielte zu Nathaniel Tollmann, der ihn direkt nahm und zum 5:4 traf“, beschreibt Klöser die Szene, die die anwesenden Eltern und Angehörigen gehörig jubeln ließ. „Das war ein tolles Spiel. Meiner Meinung nach haben da die aktuell beiden besten Bambini-Mannschaften gegeneinander gespielt“, so Klöser. Es trafen Nathaniel Tollmann (2), Pierre Stahlberg, Levi Sellger und Stan Langley.

Am Samstag (14 Uhr) spielen die Bambini in Oberhausen, die Schüler am Sonntag (12.30 Uhr) in Düsseldorf.