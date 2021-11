Konkurrenten des MSV Duisburg punkten. Vermeij trifft

Der SC Freiburg II ist dem MSV Duisburg in der Tabelle der 3. Liga mittlerweile enteilt. Hier feiert Ex-Zebra Vincent Vermeij (Nummer neun) mit seinen Kollegen den Siegtreffer in Osnabrück.

Duisburg. Der SC Freiburg II, am Sonntag der nächste Gegner des MSV Duisburg, überrascht mit einem 1:0-Sieg in Osnabrück. Auch Viktoria Köln punktet.

Die Ergebnisse der Sonntagsspiele in der 3. Fußball-Liga dürften beim MSV Duisburg, der am Freitag sein Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim mit 1:3 verloren hatte, keine Freude ausgelöst haben. Die Abstiegskampf-Konkurrenten SC Freiburg II und FC Viktoria Köln verbuchten Siege. Beide Teams haben sich vorerst aus der Abstiegszone verabschiedet.

Freiburg, am Sonntag nächster Auswärtsgegner der Zebras, siegte durch einen Treffer von Ex-MSV-Stürmer Vincent Vermeij 1:0 beim VfL Osnabrück. Die Breisgauer holten aus den letzten drei Spielen sieben Punkte und haben sich dadurch auf den elften Tabellenplatz vorgekämpft. Aktuell stehen 23 Punkte für den Neuling zu Buche. Vincent Vermeij, der nach seinem Wechsel nach Freiburg zunächst Anlaufschwierigkeiten hatte, verbuchte an der Bremer Brücke seinen vierten Saisontreffer.

Viktoria Köln setzte sich mit 2:0 gegen den Halleschen FC durch. Luca Marseiler erzielte in der ersten Halbzeit beide Tore für die Domstädter, die mit 22 Punkten Platz 13 einnehmen. Die Würzburger Kickers verloren am Samstag im eigenen Stadion gegen den SV Meppen mit 1:3 und stehen somit als 19. weiter hinter dem MSV in der Tabelle. Die Franken haben aber am Dienstag die Chance, mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Eintracht Braunschweig an den Zebras vorbei zu ziehen. Der SC Verl holte beim 0:0 beim SV Wehen Wiesbaden einen Punkt und steht somit weiter vor dem MSV auf dem 17. Platz.

Kellerduell in München

Am Montag steht zum Abschluss des Spieltages um 19 Uhr im Olympiastadion das Kellerduell zwischen Türkgücü München und dem FSV Zwickau an. Am Dienstag kommt es mit der Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Waldhof Mannheim zu einem weiteren Nachholspiel.

An der Tabellenspitze behauptete sich der 1. FC Magdeburg mit einem 2:0-Erfolg über Eintracht Braunschweig. Die Mannschaft der Stunde bleibt der SV Meppen auf dem zweiten Rang. Die Emsländer waren in der letzten Saison sportlich abgestiegen und blieben nur aufgrund des Lizenzentzuges des KFC Uerdingen in der Liga. Nun klopft Meppen ganz oben an.

