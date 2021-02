Fußball Kommentar: Der MSV Duisburg und die Terminnot in Canossa

Duisburg. Der öffentlichen Entschuldigung von MSV-Sportdirektor Ivica Grlic müsste gleich die nächste folgen. Ein Kommentar von Dirk Retzlaff.

Mit seiner Entschuldigung bei den Fans sorgte Ivica Grlic in der vergangenen Woche für Aufsehen – das auch, weil in den letzten Jahren Kritik am Sportdirektor des MSV Duisburg immer wieder abzuprallen schien. Noch im Dezember hatte der 45-Jährige die Chance vertan, im Rahmen des Internetchats mit den Fans Fehler einzugestehen. Von daher war Grlic‘ Aufschlag bemerkenswert – allerdings hat er die Worte der Reue nur vom Blatt abgelesen.

Nun entschuldigte sich Grlic dafür, Gino Lettieri ein zweites Mal als Trainer verpflichtet zu haben. Das sei vermeidbar gewesen, so der Sportdirektor. Dies müsste nun eine weitere Entschuldigung zur Folge haben. Bei Gino Lettieri – für das Nachtreten dieser Art und dafür, dass Grlic den Deutsch-Italiener dieser Situation überhaupt ausgesetzt hat.

Um den Ball etwas flacher zu halten: von der Schuld zu den Fehlern. Da hätte Grlic weitaus umfangreicher falsche Entscheidungen einräumen können: die Personalplanung im vergangenen Sommer, den verpassten Aufstieg, den unnötigen Zweitliga-Abstieg im Jahr 2019.

Es müssen beim MSV Duisburg Taten folgen

944 Jahre nach dem Gang nach Canossa ist immer noch umstritten, ob Heinrich IV. damals im verschneiten Oberitalien reuig das Büßergewand trug oder nur der Macht wegen taktiert hat. Ob Grlic seine geschwächte Position beim MSV Duisburg mit seiner Entschuldigung tatsächlich stärken konnte oder er einfach nur weiterhin im Amt ist, weil der Drittligist auf eine Zäsur dieser Art nicht vorbereitet ist, werden die nächsten Wochen zeigen.

Dass Präsident Ingo Wald nun wiederholt erklärt hat, einen Sportvorstand zu installieren, zeigt, dass der Verein mehr sportliche Kompetenz ins Boot holen will. Dann werden sich endlich auch die Strukturen ändern. Das Thema steht schon seit Monaten auf der Agenda, es müssen nun Taten folgen.

Das gilt auch für eine Mitgliederversammlung. Dafür, dass im Jahr 2020 keine Jahreshauptversammlung über die Bühne gehen konnte, hatte sich Ingo Wald schon Anfang Dezember entschuldigt. Das muss dann auch reichen – so viele Termine sind auf der Burg Canossa nun auch nicht verfügbar.