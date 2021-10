Kellerduell in Bonn: Nur ein Sieg zählt für den VfB Homberg

Duisburg. Im Kellerduell beim Bonner SC muss der VfB Homberg drei Punkte einfahren. Der Gegner hat aus den letzten acht Spielen nur einen Zähler geholt.

Die Devise beim VfB Homberg ist klar. Wenn es für die Regionalliga-Kicker am Samstag rheinabwärts zum Bonner SC geht, zählt im Sportpark Nord (14 Uhr) nur ein Sieg, wenn es in der Tabelle wieder etwas aufwärts gehen soll. Nach der verpassten Chance, im Nachholspiel gegen den SV Straelen Boden gutzumachen, beträgt der Rückstand zu den mit zwei Spielen weniger am rettenden Ufer weilenden Sportfreunden Lotte weiterhin vier Punkte. Auf einem Abstiegsplatz werden die Homberger also auch nach dem elften Spieltag noch stehen. Doch nach einem Punkt aus den letzten sechs Spielen muss der VfB im Kellerduell beim einen Zähler schlechteren Schlusslicht „den Bock umstoßen“, wie Sunay Acar die Situation beim VfB ausdrückt.

Den Glauben daran, dass sein Team das schaffen wird, hat der Trainer. „Es ist unsere Philosophie in Homberg, mit dem auszukommen, was wir haben. Natürlich müssen wir uns noch verstärken, aber die Jungs, die da sind, haben gegen Straelen wieder alles reingeworfen“, sah der Trainer trotz des 0:1 eine passende Reaktion seiner Elf auf die vorangegangene 0:4-Pleite in Düsseldorf. „Es hat leider nicht gereicht“, so Acar, „aber wir waren nah dran. Und so werden wir auch weitermachen. Wenn du unten drin stehst, ist das Selbstvertrauen ganz wichtig. Klar brauchen wir auch die Körner und die Frische, wenn wir nach Bonn fahren. Aber vor allem brauchen wir den Glauben daran, dass wir den Bock umstoßen werden.“

Auch mal 110 Prozent geben

Und den haben seine Kicker, wenngleich sie aus ergebnistechnischer wie personeller Sicht immer wieder Nackenschläge wegstecken müssen. „Wir haben alle gesagt, das wir die Liga wollen, und dann müssen wir sie auch mit dem nehmen, was wir zur Verfügung haben“, sagt Mike Koenders. „Dafür müssen wir dann auch mal 110 Prozent geben, und vielleicht müssen wir jetzt als Mannschaft noch mehr tun. Das ist es ja auch, was uns ausmacht“, weiß der Verteidiger um die Stärke seines Teams. Allein, das Team belohnt sich für den Aufwand nicht mit Toren.

Selbst der Bonner SC, der aus den letzten acht Spielen nur einen Punkt holte, hat schon zehnmal ins Schwarze getroffen. Hätten die Homberger ihre vorhandenen Chancen in mehr als bislang vier Treffer umgemünzt, würde sich die Tabellensituation anders darstellen. So empfängt das aktuelle Schlusslicht den Drittletzten zum Sechs-Punkte-Kellerduell. Koenders, der gegen Straelen selbst die Großchance zum Ausgleich vergab, ist zuversichtlich, dass der VfB dieses mit dem Ende der Torflaute für sich entscheiden kann. „Mit der gleichen Einstellung wie gegen Straelen können wir ein Spiel auch auf unsere Seite kippen. Wenn der Knoten vorne einmal platzt, wird es auch wieder besser für uns laufen.“