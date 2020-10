Keine Punkte für das Duisburger Trio in der Bezirksliga

Während vier Duisburger Fußball-Bezirksligisten am Wochenende zugucken mussten, lief es für den VfB Homberg II, ESV Hohenbudberg und DJK Vierlinden schlecht. Alle drei Teams verloren ihre Auswärtsspiele und gingen leer aus.

Gruppe 6: SV Sonsbeck II – VfB Homberg II 5:1 (2:0): Gastspiele in Sonsbeck sind für die Homberger weiterhin nicht mit viel Spaß verbunden. Nach der 1:6-Klatsche in der Vorsaison setzte es für die Elf von Tobias Schiek nun erneut eine deftige Pleite. „Wir waren hinten einfach zu offen. Insgesamt ist die Niederlage zu hoch“, erklärt VfB-Trainer Tobias Schiek. Das Duell der einzigen Mannschaften aus dem Kreis Moers in Gruppe 6 war für den Übungsleiter über weite Strecken eine ausgeglichene Angelegenheit. Zwar lag der VfB bereits nach zehn Minuten mit 0:1 zurück, doch im Anschluss hatten die Homberger beste Ausgleichschancen und vergaben unter anderem durch Luca Palla einen Strafstoß (27.). In der Offensive reichte es beim VfB nur zum 1:3-Treffer, den Mehmet Turhan durch einen Elfmeter besorgte (63.). „Leider haben wir kurz danach das 1:4 kassiert, sodass es keine wirkliche Aufholjagd mehr gab“, kommentierte Tobias Schiek.

Gruppe 8: Adler Osterfeld – DJK Vierlinden 2:1 (1:1): Kurz vor dem Abpfiff entlud sich bei Vierlindens Benjamin Koncic der ganze Frust. Der erfahrene Angreifer ging zu aggressiv gegen einen gehaltenen Ball in den Armen von Osterfeld-Torwart Kevin Strauch nach und sah die Rote Karte. „Das war berechtigt und unnötig von ihm. Er ist in den Torwart reingerutscht“, kommentiert DJK-Trainer Almir Duric, der ansonsten mit der Schiedsrichterleistung ganz und gar nicht einverstanden war. „Er hat uns einen Punkt geklaut. Auch mein Trainerkollege hat ein paar Entscheidungen nicht verstanden. Bei Osterfeld konnten die gelbvorbelasteten Spieler ohne Konsequenzen weiter foulen. Ich fühle mich benachteiligt und das ist wirklich bitter“, erklärt der Trainer.

David Schulz (links), Kapitän der DJK Vierlinden, attackiert hier den Osterfelder Abdelaziz Boukdir. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Kurz nach dem Anstoß waren die Vierlindener noch bester Laune, als der erste Angriff gleich zum 1:0 durch Daniel Sederstrem führte. „Danach haben wir es verpasst, den zweiten Treffer zu erzielen und Osterfeld kam besser ins Spiel“, weiß Duric. Folglich war der Ausgleich der Gastgeber durch Erdem Saglam (32.) nicht unverdient. „Nach der Pause waren wir die bessere Mannschaft und haben das Spiel bestimmt“, erklärt Duric. Dennoch führte die zweite Vierlindener Fehlerkette zum zweiten Gegentor (64.), was die DJK trotz guter Chancen – Dennis Gieselmann traf exemplarisch dafür an den Pfosten – nicht mehr ausgleichen konnten.

Arminia Klosterhardt II – ESV Hohenbudberg 3:2 (2:2): Nach der 1:4-Pleite gegen Fortuna Bottrop wollte Hohenbudberg wieder in die Spur finden, was beim Gastspiel in Klosterhardt nicht gelang. Dabei erwischten die Eisenbahner einen perfekten Start ins Spiel. Nach sieben Minuten schoss Serkan Yilmaz, der nach seiner Sperre in die Startelf zurückkehrte, nach Vorlage von Baran Özcan zum 1:0 ein. Nur zwei Minuten später war der Vorbereiter selbst Torschütze. Özcan traf nach Zuspiel von Tamgac Kece zum 2:0. In der zehnten Minute verkürzte Klosterhardt und glich noch vor der Pause aus. Nach der Pause kamen die Gastgeber in der 68. Minute zum Siegtreffer.