Keine Englische Woche: Der VfB Homberg kann durchatmen

Die zwei freien Tage hatten sich die Regionalliga-Kicker des VfB Homberg verdient. Nach dem überragenden 3:1-Erfolg am Samstag über den 1. FC Köln II bat Sunay Acar seine Jungs erst am Dienstag wieder auf den Trainingsplatz. „Wie die Jungs das ganze Programm mitmachen, ist großartig. Die freien Tage haben sie sich verdient. Sie müssen erst einmal wieder Kraft tanken“, so der Coach.

Zum ersten Mal seit Anfang Oktober kann Acar mit seinen Kickern nun in eine normale und uneingeschränkte Trainingswoche starten, ehe es am Samstag zum Tabellennachbarn nach Lotte geht. „Das ist ganz wichtig für uns“, sagt auch Danny Rankl, der den VfB mit seinem Doppelpack gegen Köln auf die Siegerstraße brachte.

Regeneration und Wunden lecken

„Wir konnten in den letzten Wochen überhaupt nicht richtig trainieren. Das war nur Regeneration und Wunden lecken. Jetzt können wir endlich auch mal wieder die Akkus aufladen, und dann versuchen wir, an den Sieg anzuknüpfen“, betont der Stürmer, wie wichtig es ist, auch die Köpfe nach dem Mammutprogramm mit fünf Spielen in 13 Tagen wieder frei bekommen zu können. „Das war schon brutal, was wir da wegstecken mussten. Aber Hut ab, was jeder Einzelne von uns dennoch in diesen Spielen auf den Rasen gebracht hat.“

Für Sunay Acar war das Programm nicht nur brutal, „das ist einfach nicht mehr gesund“, sagt der Coach deutlich. „Wir wollen nicht jammern, wir sind froh in der Regionalliga zu spielen, und wir nehmen es an. Eine Englische Woche ist ja auch okay. Aber nach zwei Wochen Quarantäne-Pause und anschließendem Trainingsverbot fünf Spiele in so kurzer Zeit machen zu müssen, darüber würde sich auch jeder Profi beklagen“, ist die Situation für Acar unverhältnismäßig. „Wir fahren mittwochs nach Rödinghausen, sind um 1 Uhr morgens zu Hause und müssen um 6 Uhr morgens zur Arbeit raus. Dann fahren wir mittwochs nach Aachen, sind wieder erst nach Mitternacht zu Hause. Am nächsten Tag sollst du dann schon wieder Höchstleistungen bringen – und das über Wochen. Da muss man die Gegebenheiten auch mal an die Gesundheit der Spieler anpassen.“

Akku ist irgendwann leer

Der Trainer zieht einen Vergleich. „Ich spiele gern Fußball und ich gehe gern essen. Ich gehe aber auch nicht fünfmal am Tag essen, weil es dann nicht mehr schmeckt. Und genauso wenig möchte ich fünfmal in zwei Wochen spielen, weil du dann einfach keine Reserven mehr hast. Nach Aachen sind wir mit einem Zwölf-Mann-Kader gefahren. Da ist der Akku irgendwann leer.“

Diese Reserven gilt es in der ersten und bis Ende November auch wieder vorerst letzten normalen Trainingswoche nun wieder aufzuladen. Bereits nach dem Spiel in Lotte stehen – bedingt durch das Nachholspiel gegen Bergisch Gladbach am Mittwoch darauf – die nächsten zwei Englischen Wochen in Folge für die „Hobbykicker“ vom Rheindeich an.

Da werden die Homberger nicht nur volle Akkus, sondern auch Reserven in Form von einsatzfähigem Personal brauchen – wenngleich sich der Coach auf den Charakter und den Kampfgeist seiner Truppe verlassen kann. „Wenn man sieht, was wir in den letzten Wochen weggesteckt haben, und du dann so zurückkommst, dann zeigt das, dass du Kampf annimmst und unbedingt in dieser Liga bleiben möchtest“, ballt der Coach die Faust. „Wenn wir dann noch unsere Ordnung im Spiel halten, wird es für jeden Gegner sehr schwer werden, uns zu schlagen“, sagt Sunay Acar – und schiebt nach. „Irgendwann bist du bei solch einem Programm auch mal durch. Aber ich glaube an die Jungs.“