Kein Viertelfinale, keine WM, kein Olympia

Die Enttäuschung stand Sascha Seifert kurz nach Spielschluss ins Gesicht geschrieben. Mit 5:10 (1:3, 2:3, 1:4, 1:0) hatten die deutschen Wasserballer das Überkreuzduell gegen Montenegro verloren und damit nicht „nur“ das Viertelfinale der Europameisterschaft in Kroatien verpasst. Wie schon die DSV-Frauen kurz zuvor.

Durch die Niederlage bleibt dem jungen deutschen Team, dem mit Sascha Seifert, Philipp Dolff, Lukas Küppers und Aleks Sekulic vier Spieler des ASC Duisburg angehören, die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Doha (Katar, ab 2. Februar) und damit die Möglichkeit zur Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris (Frankreich, ab 26. Juli) verwehrt. „Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht, dadurch ist das Ergebnis so hoch ausgefallen“, meinte Seifert nach dem K.o. im Sportski Park Mladost in Zagreb. „Allerdings hatten wir auch Pech mit krankheitsbedingten Ausfällen. Drei wichtige Spieler konnten gar nicht spielen, unser Kapitän war ebenfalls angeschlagen.“

Letztmals 2008 bei Olympia

Derart dezimiert zeichnete sich früh ab, dass gegen den WM-Achten trotz einer kämpferisch starken Leistung nichts zu holen sein würde. Deutschlands Wasserballer hatten sich zuletzt 2008 für Olympia qualifizieren können. Seinerzeit hatten Tobias Kreuzmann und Julian Real den ASCD in Peking (China) vertreten. Bei der EM spielt die Auswahl von Bundestrainer Milos Sekulic nun noch um die Plätze neun bis zwölf. Am Samstag (18 Uhr) geht es in Dubrovnik gegen Georgien oder Rumänien.

Die deutschen Wasserballerinnen um die Duisburgerinnen Darja Heinbichner und Sinia Plotz beendeten die EM in Eindhoven (Niederlande) als Elfte. Gegen Tschechien gab es dank eines starken Schlussspurts einen 15:12 (3:4, 3:4, 3:3, 6:1)-Erfolg, zu dem Torhüterin Heinbichner mit elf Paraden maßgeblich beitrug. (kök)

