Kein klarer Favorit zwischen der DJK und Hohenbudberg

Duisburg. In der Bezirksliga steht ein Duisburger Stadtduell an. DIe GSG schwimmt auf einer Euphoriewelle. Bei Genc II wächst der Optimismus.

Während es in der Bezirksliga-Gruppe 8 am fünften Spieltag zum Duisburger Derby kommt, wollen sich der SV Genc Osman II und VfB Homberg II in Gruppe 6 weiter steigern. In Gruppe 7 wollen die drei Duisburger Vertreter – wie am vergangenen Spieltag – ihre Spiele gewinnen.

Gruppe 6: SV Genc Osman II – FC Olympia Bocholt (Sonntag, 15 Uhr): Dem ersten Punktgewinn will die Genc-Reserve den ersten Sieg in der Bezirksliga folgen lassen. Dieses Ziel hat Mitaufsteiger Olympia bereits erreicht und konnte zwei von vier Spielen gewinnen. „Jetzt geht’s nach oben“, kündigt Genc-Trainer Sait Yasar nach dem 1:1 beim 1. FC Bocholt II selbstbewusst an. „Wir haben zuletzt sehr gut gespielt und uns stark verbessert gezeigt“, so der Trainer weiter.

VfB Homberg II – 1. FC Bocholt II (15.30 Uhr): Im Heimspiel gegen die Bocholter Reserve müssen sich die Homberger vor allem im Abwehrbereich steigern. 15 Tore kassierte die Elf von Tobias Schiek in den ersten vier Spielen. „Teilweise machen wir sehr naive Fehler“, gibt der Trainer an. Beide Kontrahenten konnten bisher erst vier Punkte einfahren und laufen somit den eigenen Erwartungen hinterher.

Gruppe 7: Duisburger FV 08 – Vogelheimer SV (15 Uhr): Nach der 0:5-Auftaktniederlage in Buchholz ist der DFV 08 in die Spur gekommen und hat die drei darauffolgenden Spiele gewonnen. Trainer Dirk Pusch ist mit dem Auftreten seiner Elf sehr zufrieden: „Die Mannschaft spielt sehr dominant. Die letzten Siege waren allesamt verdient.“ Einziger Wermutstropfen ist die Höhe der Siege: „Wir vergeben noch zu viele Torchancen. Dadurch gestalten wir die Ergebnisse noch oft zu eng.“

SG Essen-Schönebeck – GSG Duisburg (15.15 Uhr): Nach drei Siegen aus drei Spielen schwimmt die GSG auf einer Euphoriewelle. „Die Stimmung ist natürlich super. Wir sind weiter hungrig“, erklärt Trainer Mehmet Özer, der vor seinem gesamten Kader den Hut zieht: „Die Jungs ziehen alle an einem Strang. Egal, wer spielt oder nicht. Die Einstellung in der ganzen Truppe ist top.“ Eine Topeinstellung werden die Großenbaumer gegen Mitaufsteiger Schönebeck brauchen. Die Essener gewannen zwei von drei Spielen und zeigten dabei ebenfalls gute Leistungen.

Viktoria Buchholz – TuSEM Essen (15.15 Uhr): Nach Sieg Nummer drei ist die Viktoria vor dem Spiel am Sonntag voll im Soll. „Die Leistung und die Ergebnisse stimmen“, erklärt Trainer Maik Sauer, der vor allem die Defensivleistung seiner Mannschaft anerkennend erwähnt: „Wir sind in drei von vier Spielen ohne Gegentor geblieben. Das ist schon stark.“ Gegner TuSEM verlor nach eigenem Auftaktsieg zuletzt zwei Spiele.

Gruppe 8: DJK Vierlinden – ESV Hohenbudberg (15.15 Uhr): Im einzigen Duisburger Derby in Gruppe 8 gibt es keinen klaren Favoriten. Während Vierlinden, die ganz klar bezirksligaerfahrenere Mannschaft, zuletzt zwei Auswärtsspiele verlor, zeigte sich Aufsteiger Hohenbudberg formstark und gewann die letzten beiden Partien. „Wir werden selbstbewusst auftreten“, erklärt ESV-Trainer Juan Antonio Schrader. Nach zwei Niederlagen gewannen die Eisenbahner gegen den SC 20 Oberhausen (1:0) und die Sportfreunde Königshardt (2:0) jeweils zu Null. „Wir sind haben uns in der Defensive stabilisiert“, weiß Schrader. Dieser Prozess steht beim Gegner vom Sonntag noch aus. Neun Tore kassierte die DJK zuletzt beim VfB Bottrop (1:4) und bei Sterkrade 06/07 (1:5). „Wir machen in der Abwehr zu viele Fehler, die dann brutal bestraft werden“, erklärt DJK-Trainer Almir Duric, der auf eine Leistungssteigerung seines Teams hofft.