Duisburg. Nach dem dritten Titelgewinn darf Stefan Janßen auf weitere Ehrungen hoffen. Den Sonderpreis gibt es für eine Olympiateilnehmerin.

Kein Hitparaden-Prinzip für Duisburgs Trainer des Jahres

Von Sport, das gibt Kai-Magnus Sting unumwunden zu, hat er nicht so wirklich viel Ahnung. Muss er als Kabarettist ja auch nicht zwingend. Was Populärkultur angeht, ist er besser aufgestellt. Und kann, nachdem er bei der Sportschau im Theater am Marientor dem Duisburger Trainer des Jahres seine Trophäe überreicht hat, gleich mit dem alten Prinzip eines Dieter Thomas Heck glänzen: „In der Hitparade wäre es jetzt so, dass man nicht wiedergewählt werden kann, wenn man dreimal dabei war.“ Stefan Janßen war nicht nur dreimal dabei, sondern hat den Titel jetzt schon dreimal gewonnen: Nach 2016 und 2018 stand der Coach der Fußballer des VfB Homberg erneut ganz oben. Wenn der Klassenerhalt mit seinem Team in der Regionalliga eine Voraussetzung für eine erneute Kürung sein sollte, dürfte Janßen freilich alles dafür tun, die Heck-Regel zu den Akten zu legen.

Es sollte nicht das einzige Mal an diesem Abend bleiben, dass der frühere MSV-Kicker seinen Polsterplatz im TaM verlassen muss. Fast schon folgerichtig wurden seine Schützlinge für ihre herausragende Leistung in der vergangenen Saison auch als Mannschaft des Jahres geehrt. Kapitän Dennis Wibbe hatte sich auf den Auftritt auch schon vorbereitet und statt einer Kapitänsbinde als einziger VfB-Akteur eine gelb-schwarze Krawatte über das einheitlich getragene schwarze Hemd gestreift. So konnte ihn Stadtdirektor Martin Murrack, der den erkrankten Oberbürgermeister Sören Link vertrat, bei der Ehrung bestens identifizieren.

Kniefall: Bernd Wortmeyer ehrte Katharina Bauernschmidt als Sportlerin des Jahres. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Bei den Einzelsportlern war das naturgemäß kein so großes Problem. Den Anfang machte Katharina Bauernschmidt: Die Parakanutin wurde erstmals als Sportlerin des Jahres geehrt. Bernd Wortmeyer, Chef der städtischen Baugesellschaft Gebag, ging zwecks Überreichung der Trophäe vor der Frau vom WSV Niederrhein sprichwörtlich auf die Knie – da war ihm dann auch die Werbeeinlage, die er dabei einstreute, verziehen. „Ohne meinen Verein wäre das alles nicht möglich“, bedankte sich Bauernschmidt, die ihren Sport erst seit zwei Jahren betreibt und schon die Qualifikation für die Paralympics 2020 geschafft hat.

Ehrung für einen späten Umsteiger

Auch Sven Wies ist bekanntlich ein Späteinsteiger – oder besser: Umsteiger. Der frühere Wasserballer des DSV 98 hat sich mit hohem Tempo in die nationale Triathlon-Elite gehievt und nahm nun aus der Hand von Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Auszeichnung als Sportler des Jahres entgegen. „Im nächsten Jahr will ich die Lücke zu den Vollprofis weiter schließen“, kündigte Wies an, der mit minimalem Vorsprung vor dem WSV-Kanuten Tom Maaßen gewonnen hatte.

Leicht angeschlagen: Den Sonderpreis nahm Karin Riediger-Heintges trotz gebrochenen Arms selbst mit, die Blumen trug ihr der Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir zum Platz. Rechts: Moderatorin Asli Sevindim. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Eine Ehrung ohne Jury-Abstimmung gab es auch wieder: Den Sonderpreis für Verdienste um den Duisburger Sport erhielt Karin Riediger-Heintges, als Eiskunstläuferin 1980 bei den Olympischen Spielen und inzwischen erfolgreiche Trainerin. Einer ihrer Schützlinge muss aber noch das Bremsen lernen: Ein Zusammenstoß auf dem Eis bescherte ihr einen Armbruch, weswegen sie mit einer Gipsschiene auf die Bühne kam. Ihre humorige Erinnerung an das Olympia-Erlebnis: „Ich kann allen nur empfehlen, auch mal da hinzukommen.“

Das Showprogramm rund um die fünf Sportlerehrungen lieferte das bekannt hohe Niveau – diesmal mit einem sehr starken Akzent auf akrobatischen Balancier- und Sprungübungen. Sichtlich den meisten Spaß an seinem Auftritt hatte der taiwanische Jongleur Chu Chuan Ho, der auch beim abschließenden Finale aller Teilnehmer auf der Bühne kaum zu bremsen war. Die letzte Spitzenleistung des Abends lieferte Moderator Bülent Aksen – mit einem eleganten Sprung vom Trampolin auf eine Weichbodenmatte.