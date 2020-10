Kein guter Start für die Duisburger A-Junioren

Duisburg. Sowohl der FSV Duisburg als auch der VfB müssen Niederlagen einstecken. Das U-17-Derby geht klar an den MSV Duisburg.

Zwei Niederlagen gab es zum Auftakt der Fußball-Niederrheinligen für die beiden Duisburger Vertreter bei den A-Junioren. Der FSV Duisburg unterlag auswärts Schwarz-Weiß Essen nicht unverdient mit 2:4 (1:2). Dabei ging der FSV nach einer feinen Kombination durch Teddy Nkamanyi (12.) in Führung, musste aber innerhalb von drei Minuten zwei Gegentreffer hinnehmen. Co-Trainer Ersin Tan bezeichnete das als Knackpunkt: „Plötzlich war das Selbstvertrauen mit einem Schlag weg. Danach waren die Jungs zwar bemüht, aber wir waren oft einen Schritt zu spät“. Das späte 2:4 durch Torun Can Gül (90.) war am Ende nur Ergebniskosmetik.

Ebenfalls keine Punkte gab es für den VfB Homberg. Gegen Croatia Mülheim unterlag die U 19 in letzter Minute mit 2:3 (1:1). Trainer Michael von Zabiensky ärgerte das: „Am Ende schlagen wir uns selbst, weil wir einfach nicht clever genug sind. Insgesamt war das ein typisches Auftaktspiel, in dem es viel Hektik und viel Krampf gab. Croatia war am Ende nicht besser, aber eben cleverer.“ Den ersten VfB-Saisontreffer besorgte Ilyas Vöpel mit einem Elfmeter (44.), während Tim Füten später das zwischenzeitliche 2:2 (75.) erzielte.

MSV gewinnt das Duisburger B-Jugend-Derby

Das Duisburger Derby in der B-Junioren-Niederrheinliga war eine klare Angelegenheit für den MSV Duisburg. Gegen Aufsteiger VfB Homberg setzten sich die Meidericher deutlich mit 7:0 (4:0) durch und sind erster Tabellenführer der neuen Saison. Coach Marc auf dem Kamp war zufrieden: „Bis auf drei oder vier Umschaltaktionen des VfB hatten wir das Spiel jederzeit gut im Griff. Dass wir schon nach 100 Sekunden das erste Tor gemacht haben, war natürlich ein guter Umstand.“

VfB-Trainer Sebastian Menne war enttäuscht: „Die frühen Gegentore haben uns nicht in die Karten gespielt. Zudem sind wir auch mit dem Platz nicht so gut zurecht bekommen. Der MSV ist keine Mannschaft, mit der wir uns vergleichen dürfen.“ Für die MSV-Tore sorgten Baran Mogultay (2), Hamza Anhari, Ensar Tekin, Lenny Romeo Pawlinski, Jan Munzer und Murat Keskinkilic.

FSV Duisburg holt einen Punkt

Einen Punkt gab es zum Auftakt für den FSV Duisburg. Beim SV St. Tönis führte der Aufsteiger durch einen Treffer von Daniel Schönhals, musste sich nach 80 Minuten aber mit einem 1:1 (0:0)-Remis begnügen. Trainer Nadir Sönmez sah Positives, aber auch negative Ansätze. „Wir waren ganz klar das bessere Team und hätten unbedingt gewinnen müssen. Leider waren wir aber nicht zielstrebig genug. Normalerweise sollte man als Aufsteiger in die Niederrheinliga am ersten Spieltag auswärts mit einem Punkt zufrieden sein. Das bin ich aber nicht.“

In der C-Junioren-Regionalliga hat der MSV ein verdientes 2:0 (0:0) bei der 1. Jugendfußballschule Köln eingefahren. Schon in der ersten Hälfte war die U 15 das bessere Team, zeigte sich aber im letzten Viertel nicht abgeklärt genug. Nach dem Seitenwechsel klappte es dann aber zwei Mal doch, sodass am Ende ein nie gefährdeter dritter Saisonsieg auf dem Papier stand.