Kein Boykott: Deutschland spielt die Europameisterschaft

Der Walsumer Sebastian Haas (rechts) ist bei der EM in Portugal am Start.

Dass Tobias Wahlen am Freitag in ein Flugzeug steigen würde, um als Trainer der deutschen Rollhockey-Nationalmannschaft der Männer zur Europameisterschaft nach Portugal zu fliegen, war vor wenigen Wochen noch nicht zu erwarten gewesen. Der seit längerer Zeit offen ausgetragene Streit zwischen den südeuropäischen Großnationen der Sportart und den von Deutschland angeführten „Kleinen“, die sich im internationalen Vergleich schlecht behandelt fühlen, sollte ursprünglich in einen Boykott des Kontinentalturniers münden.

Tobias Wahlen tauscht ab Freitag wieder das Torwarttrikot der RESG gegen den Trainingsanzug der Nationalmannschaft. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Weil aber, wie die Verantwortlichen des Deutschen Inline- und Rollsportverbandes freimütig erklären, seitens des Weltverbandes World Skate enormer Druck ausgeübt wurde, macht sich der Torhüter und Kapitän von Rekordmeister RESG Walsum mit seinem Kader nun doch auf den Weg in Richtung iberische Halbinsel. „Der Weltverband hat durchblicken lassen, dass es Sanktionen gegen andere Rollsport-Sparten im DRIV geben würde. Das konnten wir nicht mittragen, deswegen fliegen wir jetzt dort hin“, sagt Tobias Wahlen. Unter den gegebenen Umständen treibt ihn und sein Team aber auch ein besonderer Ehrgeiz an: „Wir wollen den anderen Ländern zeigen, dass bei einem durchgezogenen Boykott sportlich etwas gefehlt hätte.“

Absolutes Minimalziel ist der fünfte Platz

Von den acht „kleinen“ Nationen, die die Interessengruppe Union of European Roller Hockey (UERH) gegründet haben, ist außer Deutschland noch Andorra dabei. Der kleine Pyrenäenstaat hatte ebenfalls kaum eine andere Wahl: Sein einziges Vereinsteam ist in den Ligabetrieb des großen Nachbarn Spanien integriert.

Die Andorraner haben folglich ebenso wie die übrigen Teilnehmerländer Spanien, Portugal, Frankreich und Italien während der Corona-Pandemie keine Unterbrechung des Spielbetriebs erlebt. Die gab es nur in Deutschland, was die sportliche Grundvoraussetzung für das DRIV-Team noch einmal schwerer erscheinen lässt.

Gespielt wird im Jeder-gegen-jeden-Modus, Deutschland startet am Montag um 22.45 Uhr hiesiger Zeit gegen Gastgeber Portugal. Nach der Vorrunde gibt es Platzierungsspiele. „Das absolute Minimalziel ist Platz fünf, aber wir wollen schon das Spiel um Platz drei erreichen“, so Tobias Wahlen. Die Zuversicht, das mit dem Kader, zu dem auch sein Walsumer Vereinskollege Sebastian Haas zählt, zu schaffen, wuchs durch das letzte Testspiel vor der Abreise, das die deutsche Auswahl am Montagabend in der Halle Beckersloh mit 8:0 gegen die RESG gewann. „Vor allem defensiv hat es da richtig gut geklappt“, freute sich der Nationaltrainer.

