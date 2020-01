Duisburg. Nurettin Kayaoglu wechselt die Seiten: Er geht vom VfB Homberg zum Tus Haltern. Der Abwehrspieler nutzte eine Ausstiegsklausel.

Kayaoglu verlässt den VfB Homberg und geht zum Konkurrenten

Das hatte sich Trainer Stefan Janßen anders vorgestellt: Abwehrspieler Nurettin Kayaoglu verlässt den Fußball-Regionalligisten aus Homberg. Er wechselt ausgerechnet zum TuS Haltern, im Abstiegskampf ein Konkurrent des VfB.

Kayaoglu bestritt beim VfB nur sieben Ligaspiele. Sein einziges Tor erzielte er gegen den TuS Haltern, bei dem er nun anheuerte. „Als er zu uns kam, präsentierte er sich in keinem guten Zustand. In den Bereichen Fitness und Athletik gab es Defizite“, so Janßen. Der Trainer weiter: „Wir haben ihn wieder hinbekommen. Davon wollten wir eigentlich profitieren.“ Laut Janßen verfügte der ehemalige türkische Junioren-Nationalspieler über eine Ausstiegsklausel, die er nun nutzte.

Test gegen Bocholt

Der VfB trifft am Donnerstag um 19.30 Uhr im PCC-Stadion in einem Testspiel auf den Oberligisten 1. FC Bocholt. Die Homberger bemühen sich noch kurzfristig um eine Gastspielgenehmigung für einen potenziellen Neuzugang, der dann Kayaoglus Kaderplatz einnehmen könnte.

Die Spiele gegen Bocholt und am Samstag gegen den SV Straelen sind für Janßen richtungsweisende Härtetests. „In den beiden Partien erhalten noch einmal alle Spieler die Gelegenheit, sich zu präsentieren.“

Der VfB Homberg startet am Samstag, 25. Januar, mit einem Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte in die Restrückrunde der Regionalliga.