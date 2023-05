Katharina Wehr wirbt auf dem Bus für den Duisburger Marathon

Duisburg. Die Duisburger Spitzenläuferin Katharina Wehr wirbt auf einem Fahrzeug der DVG für die 40. Auflage des Rhein-Ruhr-Marathons am 11. Juni.

Beim 40. Rhein-Ruhr-Marathon am 11. Juni plant Vorjahressiegerin Katharina Wehr schon, zu Fuß und im angemessenen Tempo das Ziel in der Schauinslandreisen-Arena zu erreichen – und das im Idealfall auch siegreich. Doch erst einmal ist die Läuferin des ASV Duisburg in Sachen Marathon mit dem Bus unterwegs. Die DVG setzt schon seit mehren Tagen einen Linienbus, auf dem Katharina Wehr im Großformat zu sehen ist, in Duisburg ein.

Der „Marathonbus“ ist auf mehreren Linien im Stadtgebiet im Einsatz. „Wir machen auch in den Bussen Werbung für den Lauf. Unter anderem zeigen die Bildschirme das Plakatmotiv. Wir wecken damit die Vorfreude auf den Marathon. Zugleich wollen wir auch dafür sorgen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger überhaupt wahrnehmen, dass sich die Stadt in einen Sportplatz verwandelt“, erklärt Katrin Naß, Pressesprecherin der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV).

Am Marathontag sind dieser Bus und weitere Fahrzeuge der DVG im Einsatz, um die Teilnehmer in den Startbereich und zu den Wechselpunkten der Staffeln zu bringen. Die Fahrt ist kostenlos, die Startnummer ist ein Ticket für die Preisstufe D.

„Straßenbahn-Mogelei“ in Duisburg 1989

Auf der Strecke selbst müssen die Teilnehmer ihren Füßen vertrauen. Beim Duisburger Marathon hat es in all den Jahren schon viele Kuriositäten gegeben – auch eine „Mogelei“ mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Beim Lauf im Rahmen der Universiade 1989 mit dem Ziel auf der Königstraße hatte ein vermeintlicher Finisher aus der Spitzengruppe zwischendurch die Straßenbahn benutzt. Der Schwindel flog später raus. Seinerzeit siegten – ganz regulär – der Ungar Tibor Baier (2:14,33 Stunden ) und Irina Bogacheva aus der damaligen UdSSR (2:35,09). Diese Zeiten gelten noch heute als Streckenrekorde beim Rhein-Ruhr-Marathon.

Der Stadtsportbund Duisburg als Veranstalter des Laufes hat zudem nun auch eine Informationsbroschüre für Bürgerinnen und Bürger mit vielen Hinweisen zum Marathontag herausgegeben herausgegeben. Diese Broschüre liegt in den Bürgerbüros, in den Stadtbibliotheken, beim Stadtsportbund an der Bertaallee, bei Duisburg-Sport im Sportpark und bei „Bunert Laufsport“ am Sternbuschweg in Neudorf aus. Im Internet kann die Übersicht unter der Adresse www.rhein-ruhr-marathon.de heruntergeladen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg