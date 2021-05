Katharina Bauernschmidt startet beim Weltcup

Katharina Bauernschmidt vom WSV Niederrhein geht in Szeged an den Start.

Duisburg. Beim Weltcup in Szeged geht es für Katharina Bauernschmidt im Va’a über 200 Meter um das Ticket für die Paralympischen Spiele.

Am 24. August werden – voraussichtlich – die Paralympischen Spiele in Tokio beginnen. Für Katharina Bauernschmidt vom WSV Niederrhein geht es nun darum, sich endgültig das Ticket für Japan zu sichern. Am Sonntag ist das Team nach Szeged aufgebrochen, wo von Freitag bis Sonntag der Weltcup über die Bühne gehen wird. Nachdem es bei der Sichtungsregatta in Duisburg vor einigen Wochen nur zur B-Norm gereicht hat, wird Duisburgs Sportlerin des Jahres nun alles daran setzen, die A-Norm zu erreichen.

Training angezogen

Dafür hat Bauernschmidt ihr Training noch einmal angezogen. „Ich habe zuletzt zweimal täglich trainiert“, berichtet sie. Bevor es nach Ungarn ging, hat sich die deutsche Mannschaft auf der Regattastrecke Oberschleißheim in der Nähe von München auf den aktuellen Wettkampf vorbereitet. „Im Training lief es recht gut“, berichtet Bauernschmidt, die darauf hofft, nun wieder in den Rhythmus zu finden. Nach der Abreise aus Oberschleißheim stand noch Training vor Ort in Szeged an, ehe der Weltcup am Wochenende auf einer der berühmtesten Strecken neben Duisburg über die Bühne gehen wird.

Die WSV-Athletin geht im Va’a – einem Kanu mit Ausleger – über die Sprintdistanz von 200 Metern an den Start.

