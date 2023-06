Katharina Bauernschmidt sieht sich für Finals gerüstet

Duisburg. Die Duisburger Parakanutin Katharina Bauernschmidt vom WSV Niederrhein gewinnt die Westdeutsche Meisterschaft. Nun stehen die „Finals“ an.

Die Generalprobe ist gelungen. Knapp drei Wochen vor den Deutschen Meisterschaften, die im Rahmen der „Finals“ in Duisburg ausgetragen werden, hat Parakanutin Katharina Bauernschmidt über die Distanz von 200 und 500 Metern im Va’a-Einer die Westdeutsche Meisterschaft in Köln gewonnen. „Es ist sehr gut gelaufen. Ich bin mit den Zeiten sehr zufrieden“, sagt die frühere Duisburger Sportlerin des Jahres und Paralympics-Teilnehmerin vom WSV Niederrhein.

Jeweils gegen Anja Adler durchgesetzt

Jeweils im Duell mit Anja Adler vom SV Halle gewann Bauernschmidt über 200 Meter in der Zeit von 1:02,36 Minute und über 500 Meter in 2:50,72 Minuten den westdeutschen Titel. Damit sieht sich Bauernschmidt für die Finals, die vom 6. bis zum 9. Juli in Düsseldorf und Duisburg stattfinden werden und in deren Rahmen in 18 Sportarten 159 deutsche Meistertitel vergeben werden, gut gerüstet. Und das, obwohl sie nach wie vor keinen persönlichen Trainer beim WSV Niederrhein hat. „Dieses Problem haben allerdings viele Parakanuten. Ich kann aber auf die Anlage und dort trainieren. Und wenn gewünscht, schreibt unser Bundestrainer André Brendel die Trainingspläne“, so Bauernschmidt.

Wie schon vor den Westdeutschen Meisterschaften wird auch vor den Finals ein Trainingslager in Duisburg stattfinden – wofür freilich die international renommierte Regattabahn an der Wedau genutzt wird. Die Wettkämpfe werden allerdings nicht dort ausgetragen. Die Finals wollen die Sportarten in die Stadt tragen. So werden alle Kanu-Entscheidungen im Innenhafen fallen. Aufgrund der dortigen Situation wird bei den Deutschen Meisterschaften eine Sprintstrecke von 160 Metern gefahren.

Die Sportarten BMX, Breaking und Klettern suchen ihre Meister im Landschaftspark.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg