Kanuslalomfahrer des KSV Wedau räumen ab

Duisburg. Bei der Westdeutschen Meisterschaft geht siebenmal Gold an die Duisburger. Dazu kommt einmal Silber und dreimal Bronze

Bei perfektem Wasserstand gingen die Westdeutschen Meisterschaften im Kanuslalom auf der Lenne in Hagen-Hohenlimburg über die Bühne. Die Sportlerinnen und Sportler des KSV Wedau lieferten auch in diesem Jahr wieder eine Glanzleistung ab: Insgesamt fuhr das Slalomteam sieben Gold-, eine Silber- und drei Bronzemedaillen ein.

Besonders erfolgreich schnitt der Deutsche Meister des letzten Jahres ab. Yannick Krauße konnte an seine Erfolge von 2022 anknüpfen und holte für den KSV drei Einzeltitel in seiner Altersklasse, der U 14: Zwei im Canadier-Zweier – mit seinen Vereinskolleginnen und -kollegen Nova Müller und Julian Kraan und einen im Kajak-Einer. Justus Rotsch holte sich im Kajak-Rennen der U 14 die Bronzemedaille.

Stark bei der „Quali“ für Nationalmannschaft

Nova Müller war ebenfalls im Einzel erfolgreich: Nachdem sie bereits in den Wochen zuvor bei der Nationalmannschaftsqualifikation hervorragende Ergebnisse eingefahren hatte, paddelte sie auch in Hohenlimburg solide und gewann im Kajak-Einer der U 16 ihren zweiten Titel des Wochenendes.

In der Altersklasse U 12 belegte Johanna Biermann Platz eins im Kajak und und Canadier. Damit bescherte sie dem KSV Titel Nummer fünf und sechs. Julian Kraan verpasste den Meistertitel knapp und darf sich Westdeutscher Vizemeister nennen. Im gleichen Rennen belegten Levi Schumann Platz vier, Luca Krohn Platz fünf und Lennis Kraaijeveld Platz sechs. Levi Schumann wurde im Canadier-Rennen der U 12 Drittplatzierter.

Für DM qualifiziert

Im großen Feld der männlichen U 16 fuhr Lasse Kraan auf Platz sechs, Elias Carneiro auf Platz zehn und Moritz Preiß auf Platz 15. Alle drei konnten sich somit für die Deutsche Meisterschaft und die nationale Rennserie „Nachwuchs-Cup“ qualifizieren. Auch die KSV-Junioren in der U 18 haben sich qualifiziert. Marvin Intfeld landete auf Platz fünf und Johannes Löscher auf Platz acht.

In den Mannschaftsrennen, bei denen drei Sportlerinnen und Sportler gleichzeitig starten, rundete das KSV-Team das Wochenende ab: Yannick Krauße und Julian Kraan holten in der U 14 den siebten Titel. Lasse Kraan, Johannes Löscher und Nova Müller freuten sich über Bronze im Rennen der U 18. Johanna Biermann, Levi Schumann und Lennis Kraaijeveld fuhren bei der U 12 auf Platz 4.

Zwei Wochen vor dem Event in Hohenlimburg fanden zudem die Westdeutschen Meisterschaften der U 10 in Berghem statt. Auch hier waren vier KSV-Sportlerinnen und -Sportler am Start. Oskar Löscher wurde Vizemeister im Kajak Einer. Im gleichen Rennen belegte Leon Biermann Platz vier und David Gottheil Platz sieben. Bei den Mädchen paddelte Yulivee Kraaijeveld auf den dritten Platz.

