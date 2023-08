Kanu-WM in Duisburg beginnt mit einer fröhlichen Zeremonie

Duisburg. Am Dienstag steigt auf der Klönnewiese im Sportpark die Eröffnungsfeier der Kanu-Weltmeisterschaft. 91 Nationen sind in Duisburg am Start.

In Mannschaftsstärke wird es das nigerianische Team bis zur Eröffnungsfeier der Kanu-Weltmeisterschaft nicht schaffen. Es gab Probleme bei den Flugbuchungen, die Sportlerinnen und Sportler aus Afrika treffen „tröpfchenweise“ in Duisburg ein. Um 19 Uhr steigt heute auf der Klönnewiese im Sportpark die Zeremonie.

Seit dem Montag weiß das Team um Jürgen Joachim vom ausrichtenenden Kanu-Regattaverein auch, dass die Inder mit von der Partie sind. Hier hatte es Visa-Probleme, die nun ausgeräumt sind.

Duisburg richtet die Titelkämpfe nach 1979, 1987, 1995, 2007 und 2013 zum sechsten Mal aus. Am Stellenwert der Regattastrecke hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert – sie zählt zu den besten Pisten der Welt. Vor allem die Asiaten schickten sich immer wieder an, mit neuen Anlagen weltweit neue Maßstäbe zu setzen. Für Jens Perlwitz, dem Präsidenten des Deutschen Kanu-Verbandes, können sie Duisburg aber immer noch nicht das Wasser reichen. „Die Wedau-Bahn zählt immer noch zur Weltspitze“, unterstreicht der Funktionär und fügt an: „Das wird mit Sicherheit nicht die letzte Kanu-Weltmeisterschaft in Duisburg sein.“

Wettkämpfe in Duisburg beginnen am Mittwoch

Die Wettkämpfe beginnen am Mittwoch um 9 Uhr, am Dienstag stimmen sich die Sportlerinnen und Sportler aus 91 Nationen bei der Eröffnungsfeier auf die Titelkämpfe fröhlich ein. Kinder aus Duisburger Schulen haben Boote in den Landesfarben der teilnehmenden Nationen gestaltet und werden diese auf die Bühne tragen.

Die Duisburger Band Holmquist spielt bei der Eröffnungsfeier der Kanu-Weltmeisterschaft. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Thomas Konietzko, bei der letzten WM in Duisburg vor zehn Jahren „nur“ als DKV-Präsident am Start, eröffnet das Kanu-Sportfest nun als Präsident des Weltverbandes. Oberbürgermeister Sören Link wird die 2000 Teilnehmenden begrüßen. Die sportbegeisterte Duisburger Bundestagspräsidentin Bärbel Bas fungiert als Schirmfrau.

Wie es sich für eine Eröffnungsfeier gehört, gibt es offizielle Reden. Wie bei früheren Kanu-Weltmeisterschaften in Duisburg wird es im Sportpark auch betont locker zugehen. Die Sportlerinnen und Sportler feiern, die Bürgerinnen und Bürger auch. Der Eintritt zum Aufgalopp am Dienstag ist frei. Im „Kanu-Village“ wird es auch an den kommenden Tagen ein Bühnenprogramm geben.

Bei der Eröffnungsfeier spielt die Duisburger Band Holmquist mit Frontfrau Stina Holmquist auf der Bühne auf. Außerdem am Start sind die Rollschuh-Akrobaten TJ Wheels und das Artistik-Duo Duos Luc. auf.

