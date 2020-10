Junioren-Bundesliga steht auf dem Prüfstand

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) treibt seine Planungen für eine Neustrukturierung und eine umfassende Reform des Spielbetriebs im Nachwuchsbereich voran. Der Verband befürchtet, dass im internationalen Vergleich der Anschluss verloren geht. Auf einigen Trainertagungen wurde daher in den vergangenen Wochen vom DFB nun das „Projekt Zukunft“ vorgestellt. Wenn die Pläne tatsächlich umgesetzt werden, dann gibt es in der übernächsten Spielzeit keine A- und B-Junioren-Bundesliga und auch keine C-Junioren-Regionalliga mehr.

Stattdessen sollen die aktuell 56 Nachwuchsleistungszentren, abgeschottet von allen anderen Amateurvereinen, in den Altersklassen U14 bis U17 Entwicklungsspiele- und Turniere absolvieren. Der übliche Liga-Spielbetrieb mit klassischem Tabellensystem und Auf- und Abstiegsregelungen würde dann keine Anwendung mehr finden. Auch für die ältesten Jugendmannschaften (U 19) hat der DFB eine Lösung parat. Auf regionaler Ebene soll es zunächst Vorrunden der NLZ geben, ehe dann deutschlandweite Vergleiche folgen sollen.

MSV Duisburg steht Reformen offen gegenüber

„Ich stehe Reformen generell positiv gegenüber. Aktuell liegt aber nur ein erster Plan auf dem Tisch, über den der DFB mit Vereinen und Institutionen diskutiert. Der Wettkampfcharakter wird immer bleiben. Egal, ob in Liga- oder nur noch in Turnierform“, erklärt Uwe Schubert, Leiter des Leistungsnachwuchszentrums des MSV Duisburg, der die aktuelle Situation in den oberen Leistungsbereichen aber nicht schlecht findet: „Ich denke, dass wir im Westen im Bereich der U 17 und U 19 gut aufgestellt sind. Ich kann aber auch verstehen, dass Vereine aus dem Norden/Nordosten oder dem Süden/Südwesten, die oft lange Anfahrten haben, das nicht so sehen. Was ich noch nie verstanden habe, ist die Tatsache, warum man in der Jugend den Begriff Bundesliga nutzt. Das kommt bei vielen Jungs im Kopf nicht gut an.“

Bei den Duisburger Vereinen, die teilweise mit mehreren Jugendteams schon lange in der Nieder­rheinliga spielen, stößt das elitäre Denken des DFB zunächst auf wenig Gegenliebe. Jörg Wittwer, neuer Sportlicher Leiter von Hamborn 07, sieht die Pläne kritisch: „Die Amateurvereine, die einen guten Unterbau haben, würden durch die Maßnahme immer mehr zu einer Insellösung und indirekt auch immer mehr abgeschafft. Man muss ja auch sehen, was die kleinen Vereine, bevor die Kinder in einem NLZ landen, vorab an Unterstützungsarbeit leisten. Dafür werden wir finanziell sowieso viel zu wenig gewürdigt. Insgesamt kann ich bei dem Vorschlag keine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sehen.“

FSV Duisburg und VfB Homberg äußern sich kritisch

Haluk Piricek, Sportlicher Leiter beim FSV Duisburg, sieht das ähnlich und hält den Vorstoß für kon­traproduktiv: „Ich frage mich, wofür wir das Ganze dann überhaupt noch machen sollen, wenn man gar keine richtigen Ziele und Anreize mehr hat. Wir machen doch einen Großteil der Arbeit für die großen Vereine. Wenn sich das wirklich durchsetzt, sollen die elitären Vereine auch nur noch ihre eigenen Spieler ausbilden und uns nicht unsere Jungs wegnehmen.“

Auch Michael von Zabiensky, A-Jugend-Trainer beim VfB Homberg, kann sich die neue Struktur nur schlecht vorstellen: „Je mehr ich darüber nachdenke, desto skeptischer bin ich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Spieler im NLZ diese Reform begrüßen. Auch für unsere Talente würden viele Highlights wegfallen. Bestes Beispiel ist doch die B-Junioren-Niederrheinliga. Da sind die Duelle gegen den MSV oder RWO die Saison-Höhepunkte. Das würde komplett wegfallen.“