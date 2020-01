Duisburg. In einem Testspiel besiegte die U-20-Mannschaft des EV Duisburg den GSC Moers mit 10:1. Am Sonntag geht es gegen die DEG weiter.

Jungfüchse machen es gegen Moerser Männer zweistellig

Das U-20-Eishockey-Team des EV Duisburg überbrückt die Pause in der DNL3 mit einigen Testspielen – und hat das aktuell auch recht gut gemacht. Gegen den Männer-Landesligisten GSC Moers gewannen die Jungfüchse auswärts mit 10:1 (4:0, 4:0, 2:1). „Das war etwas völlig anderes als das Spiel gegen Neuss. Das hat das Team wirklich gut gemacht“, sagte EVD-Trainer Dirk Schmitz.

Einige Tage zuvor war der Coach nach einem knappen Sieg gegen die klassentiefere U-20-Mannschaft des Neusser EV nicht gerade zu Späßen aufgelegt gewesen. „Im zweiten Drittel hat Moers versucht, mit körperlicher Härte ins Spiel zu kommen. Aber die Jungs haben hervorragend dagegen gehalten“, so Schmitz. „Im letzten Drittel haben wir das ruhig zu Ende gespielt.“ Es trafen Julian Stevens, Ares Avgerinos (je 2), Vincent Robach, Lars Henkel, Alexander Neudecker, Lennart Schmitz, Julian Stahlhut und Lukas Friedrich.

Test gegen die DEG

Am Sonntag um 11 Uhr treten die Jungfüchse an der Brehmstraße zu einem weiteren Test gegen das U-20-Team der Düsseldorfer EG an, das in der zwei Klassen höheren DNL1 um Punkte kämpft. Derweil haben die Jungfüchse Nikolai Kulik, Tim Schröder, Lennart Schmitz und – wie gemeldet – Torhüterin Frederike Trosdorff eine Förderlizenz für den Regionalligisten Dinslakener Kobras bekommen.