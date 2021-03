Jungfüchse hoffen auf Unterstützer für Sommereis in Wesel

Duisburg. Der EVD hat für seinen Nachwuchs Eiszeiten von Mai bis Juli in Wesel vorreserviert – und hofft nun auf Gönner für die Monate März und April.

Der Lockdown für den Sport heißt nicht einfach nur, dass keine Spiele und kein Training möglich sind. Der Eishockey-Regionalligist EV Duisburg versucht gerade alles, um seinem Nachwuchs so früh wie möglich das Training zu ermöglichen – auch um zu vermeiden, dass Spieler abwandern. „Wir haben bereits jetzt einige Kündigungen zu verzeichnen“, sagt Dirk Schmitz, der Sportliche Leiter. Schon vor einiger Zeit hatten die Jungfüchse in Wesel für die Monate Mai bis Juli während des Sommers Eiszeiten vorreserviert, um dort zu trainieren und auch Testspiele auszutragen.

„Wir sind nun dringend auf der Suche nach Spenden, um auch im März und April in Wesel trainieren zu können, sollte es entsprechende Lockerungen geben“, sagt Schmitz, der aber auch schon an den August denkt. „Wir haben durch den weitgehenden Ausfall der aktuellen Saison natürlich Geld eingespart“, sagt Schmitz. „Nicht viel, weil gewisse Grundkosten geblieben sind, aber etwas schon.“ Diese Ersparnisse steckt der Verein nun in die Eiszeiten für Mai bis Juli. „Sollten wir aber nicht schon im März oder April aufs Eis gehen können, wenn dies möglich ist, befürchten wir weitere Kündigungen. Die Kids wollen natürlich Eishockey spielen“, hofft Schmitz nun auf Gönner.

Attraktiv für den Nachwuchs bleiben

Dabei gingen die Gedanken auch in andere Richtungen. Beispielsweise an einen Inline-Court für die Duisburger Eissporthalle im Sommer – oder gar Kunsteisplatten, die aktuell so weit entwickelt sind, dass im Sommer problemlos auf Kufen trainiert werden könnte: „Aber auch das scheitert natürlich am Geld.“ Würde der EVD Kunsteisplatten anschaffen wollen, lägen die Kosten schnell bei denen für einen Fußball-Kunstrasenplatz, sprich im sechsstelligen Bereich. Daher ist die Finanzierung von weiteren Sommereiszeiten in Wesel aktuell die einfachere Lösung.

Schmitz erklärt: „Wir müssen einfach attraktiv für unseren Nachwuchs bleiben.“ Das heißt: Den Mitgliedern soll – aufgrund der Pandemie auch im für das Eishockey untypischen Sommer – die Möglichkeit geboten werden, endlich wieder ihren Sport auszuüben. „Die Politik vergisst schnell, dass es die Eissportarten schwerer haben, weil wir nicht ohne weiteres unsere Saison verschieben oder verlängern können“, so Schmitz. Die Jungfüchse wollen aber auch attraktiv bleiben, um die Abgänge, die bereits feststehen, kompensieren zu können.

Ihr täglicher Sport-Nachrichten-Überblick: Hier kostenlos für den WAZ-Sport-Newsletter anmelden!