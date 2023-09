Jungfüchse Duisburg starten mit zwei Siegen in die Saison

Duisburg. Die U-20-Mannschaft des EV Duisburg bezwingt zum Auftakt der DNL3-Saison die Crocodiles Hamburg mit 3:0 und 3:1. Nun geht’s nach Frankfurt.

Die U-20-Eishockey-Mannschaft des EV Duisburg hat einen guten Saisonstart in der DNL3 hingelegt. In den beiden Spielen gegen die Crocodiles Hamburg gewannen die Jungfüchse mit 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) und 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

„Dabei ist uns der Auftakt ins erste Saisonspiel nicht wirklich gelungen“, sagt EVD-Trainer Thomas Pedarnig. „Zum Glück hat uns Philipp Schüler im Tor einige Mal gerettet“, lobte der Coach die Leistung des Goalies. „Hamburg war oft in unserer Zone.“ Doch je länger das Spiel dauerte, desto besser fand der EVD-Nachwuchs in die Partie. „Letztlich war es dann ein verdienter Sieg“, so der Coach. Es trafen Felix Hannemann, Dorian Hanna und Felix Stehr.

Unnötige Strafzeiten

Das zweite Aufeinandertreffen mit dem Team aus Farmsen verlief genau anders herum – aber mit beinahe dem gleichen Ergebnis. „Zu Beginn waren wir die bessere Mannschaft und haben verdient geführt“, so Pedarnig. Mit unnötigen Strafzeiten machten sich die Jungfüchse dann aber das Leben schwer, sodass Hamburg im Spiel blieb. Nachdem die Crocos in der 19. Minute ausgeglichen hatten, erzielte der EVD vier Sekunden vor der ersten Pause die erneute Führung in Überzahl – mit Blick auf den weiteren Verlauf der vorentscheidende Treffer. Die Torschützen waren Marlon Derksen, Dorian Hanna und Philipp Hennen. Am Wochenende geht es nach Frankfurt.

