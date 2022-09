Jungfüchse Duisburg holen (fast) ohne Training einen Sieg

Duisburg. Die angespannte Trainingssituation wegen des fehlenden Eises sorgt beim EVD für Probleme. U 17 gewinnt eines von zwei Spielen in Chemnitz.

Mit einer Niederlage und einem Sieg beim ESV 03 Chemnitz ist die U-17-Mannschaft des EV Duisburg in die Saison der 2. Eishockey-Division Nord gestartet. Am Samstag unterlagen die Jungfüchse noch mit 0:4 (0:1, 0:1, 0:2), sicherten sich am Sonntagmorgen aber die drei Zähler durch einen 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)-Sieg. „Wir haben vor dem Wochenende sechs Tage lang nicht auf dem Eis gestanden, konnten am Wochenende zuvor zweimal in Krefeld trainieren“, beschreibt EVD-Trainer Fabian Schwarze die Probleme mit dem nach wie vor an der Wedau fehlenden Eis.

Verletzung und Spieldauerstrafe

Bitterer noch als die Auftaktniederlage war die Verletzung von Nick Nowak, der sich bei einem Sturz das Handgelenk gebrochen hatte und noch in Chemnitz operiert worden ist. „Letztlich war das Spiel eine Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen. Das ist auf Bundesliga-Ebene einfach nicht gut“, sagte Schwarze nach der ersten Partie, in der es neben vielen weiteren Strafzeiten je eine Spieldauerstrafe auf beiden Seiten gab.

Tags darauf bot das Team eine starke Vorstellung und kam mit den Treffern durch Jan Hildenberg, Joel Lemmer, Dario Rens und Mischa Glusa zu drei wichtigen Punkten. „Die Liga ist eng beieinander. Bis auf eine Ausnahme gingen alle Doppelduelle mit jeweils einem Sieg für die jeweiligen Gegner aus“, sagt der Coach. „Es ist nur bitter für die Jungs, die im Sommer so hart gearbeitet haben.“

