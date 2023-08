Jungfüchse absolvieren erste Testspiele – U 15 langt zu

Duisburg. EVD-Nachwuchs zeigt gute Ansätze nach wenigen Trainingseinheiten. Das U-15-Team macht es in seinem ersten Test gleich mal zweistellig.

Der Eishockey-Nachwuchs des Oberligisten EV Duisburg ist in die Vorbereitung gestartet und hat auch die ersten Testspiele absolviert. Das U-20-Team, das erneut in der DNL3 an den Start gehen wird, unterlag auswärts den Löwen Frankfurt mit 0:5 (0:2, 0:2, 0:1). „Man hat gesehen, dass Frankfurt schon länger auf dem Eis steht. Wir hatten bislang erst vier Trainingseinheiten“, so Trainer Thomas Pedarnig, der sich mit seinem Team zuvor sogar schon dem DNL1-Team des Krefelder EV gestellt und 0:13 verloren hat. „Es gab bereits viele gute Ansätze, an den wir nun arbeiten. Wenn die Saison gegen Hamburg startet, werden wir in der Lage sein, die ersten Punkte zu holen.“ In einem weiteren Test verlor das U-20-Team gegen die Herren der Antwerpen Phantoms mit 5:6 nach Verlängerung. Als nächste steht am Samstag (20.15 Uhr) daheim das Testspiel gegen die erste Mannschaft der Grefrather EG auf dem Plan.

U 17 des EVD verliert knapp

Die U-17-Mannschaft der Jungfüchse, die in der neuen Saison in der 2. Division Nord spielen wird, hat den ersten Test bei der EJ Kassel absolviert und knapp durch ein Gegentor in der Schlussphase mit 4:5 (1:0, 0:1, 3:4) verloren. „Ich war durchaus zufrieden“, sagte Trainer Fabian Schwarze. „Es ging vornehmlich darum, das umzusetzen, was wir im Training gemacht haben. Und das hat das Team sehr ordentlich gemacht. Wir haben gesehen, worauf wir in den nächsten Wochen den Fokus setzen müssen.“ So wird es in der Trainingsarbeit vornehmlich um die defensive Zone gehen, „dass wir nicht so viele Nachschüsse zulassen und Gegner und Puck schnell aus der Gefahrenzone bringen. Offensiv hat es aber schon gut funktioniert“, so der Coach. Am Sonntag (17.30 Uhr) spielt das Team daheim gegen die U-20-Mannschaft der Hammer Eisbären. Es trafen Mischa Glusa und Adonis Avgerinos (je 2).

Die U 15 spielt nach dem Aufstieg künftig in der Regionalliga B und hat ihr Testspiel gegen den EHC Troisdorf auswärts mit 11:1 (0:0, 7:1, 4:0) für sich entschieden. „Ich war mit dem Team sehr zufrieden. Gerade das Tempo hat mir sehr gefallen“, lobte Trainer Dirk Schmitz den Auftritt seiner Mannschaft. „Letztlich hätte die Torausbeute sogar noch besser sein können.“ Im ersten Drittel haperte der Offensivmotor noch etwas, dafür ließen es die Jungfüchse im zweiten Abschnitt krachen. Es trafen Phil Unger, Max Burkhardt (je 3), Luca Haschke, Silas Tembergen, Maurice Schock, Alessia de Vincenti und Philipp Bach.

