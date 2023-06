Julian Hikel belegt Platz vier der DM im Ruhr-Games-Sand

Duisburg. Gegen ältere Gegner bot der Rumelner mit seinem saarländischen Beachvolleyball-Partner Fynn Krämer eine starke Leistung vor heimischem Publikum.

Mit einem guten Resultat beendete das Rumelner Talent Julian Hikel die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft, die am vergangenen Wochenende im Rahmen der Ruhr Games ausgetragen wurde. Obwohl zwei Jahre jünger als die Altersgrenze U 20 erreichte er mit seinem saarländischen Partner Fynn Krämer, der wie Hikel im Volleyballinternat Frankfurt trainiert, den vierten Platz im 16er-Teilnehmerfeld.

Den Grundstein dafür legte das Team im heimischen Sand in der Beacharena am Toeppersee, wo am Freitag die Vorrundenspiele sowie das Achtelfinale ausgetragen wurde. An Position 13 gesetzt gewannen Hikel/Krämer zum Auftakt in der Verlängerung des dritten Satzes gegen das Nationalteam Johanning/Sackermann mit 2:1. Und im Anschluss gelang mit der besten Turnierleistung noch eine weitere Überraschung, denn ebenfalls knapp wurden die Mitfavoriten aus Bayern Nennhuber/Sambale geschlagen. Durch den unerwarteten Gruppensieg wurde auf direktem Weg das Viertelfinalticket gebucht, verbunden mit dem Vorteil, den anderen Favoriten zunächst aus dem Weg gehen zu können.

Beeindruckende Kulisse

Weiter ging es dann am Samstag im Landschaftspark Nord, wo der Centercourt vor der beeindruckenden Industriekulisse ein stimmungsvolles Ambiente zauberte. Beim Viertelfinalspiel in der brütender Mittagshitze war schnell klar, dass bei diesen Bedingungen nicht nur die spielerische Klasse, sondern auch der Wille eine große Rolle spielt – und hier waren Hikel/Krämer mit den heimischen Rumelner Fans im Rücken stärker als ihre ostdeutschen Gegner Eichler/Scholz, gewannen verdient mit 2:0 Sätzen und zogen damit ins Halbfinale ein.

Am Finaltag zeigte sich dann allerdings schnell, dass die beiden Jungs das Maximum in diesem Turnier erreicht hatten. Körperliche Erschöpfung nach der Belastung der Vortage bei hochsommerlichen Bedingungen, vor allem aber auch die starke Konkurrenz führt zu zwei deutlichen Niederlagen im Halbfinale gegen das topgesetzte Berliner Nationalteam Fröbel/Nissen und im kleinen Finale im Vorrunden-Rückspiel gegen Nennhuber/Sambale. Die Enttäuschung hielt an dieser Stelle allerdings nur kurz an, denn unterm Strich waren sowohl die Spieler als auch das Trainerduo Max Lübbert / Tom Hikel hochzufrieden mit dem Ergebnis.

Für Julian Hikel richtet sich der Blick nun auf die kommenden Aufgaben. Im Juli wird er erstmals im Beach-Nationaltrikot bei einem internationalen Turnier in den Niederlanden auflaufen, bevor die deutschen Meisterschaftsentscheidungen in seiner Altersklasse anstehen.

