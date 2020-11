Jetzt erst recht: Wunschbaumaktion der Duisburger Zebrakids

Duisburg. Auch in Corona-Zeiten beschert der gemeinnützige Verein in Duisburg Kinder und Jugendliche. Der Weihnachtsbaum ist diesmal virtuell.

Trotz der Corona-Pandemie steigt auch in diesem Jahr die Wunschbaumaktion der Zebrakids und des MSV Duisburg. Bereits zum elften Mal dürfen sich Kids und Jugendliche aus Kinderheimen aus Duisburg und Umgebung auf eine weihnachtliche Bescherung freuen.

Aufgrund der Corona-Situation hängen die Wunschzettel der Kids nicht an einem Weihnachtsbaum im Foyer der Duisburger Arena, sondern an einem virtuellen Baum. Somit können all jene, die mitmachen wollen, in diesem Jahr keinen Zettel vom Baum pflücken. Die Wunschzettel der Kinder sind im Fanshop in der Arena oder über die Internetseite der Zebrakids (www.zebrakids-ev.de) erhältlich.

MSV-Spieler Max Jansen ruft zur Teilnahme auf

Die Geschenke kosten maximal 25 Euro. Die meisten Wünsche haben einen MSV-Bezug, die Zettel sind mit einer blauen Schleife markiert. Die übrigen Wunschzettel tragen ein goldenes Band. Wer mitmacht, kann die Geschenke persönlich in der Arena abgeben oder per Post schicken.

Eine Absage der Aktion stand für die Zebrakids nicht zur Diskussion. Erst recht wegen Corona geht die Aktion in elfter Auflage über die Bühne. „Gera­de in die­sen schwie­ri­gen Zei­ten soll­ten wir denen, die es eh schon schwe­rer haben, zu Weih­nach­ten ein Lä­cheln ins Ge­sicht zau­bern“, heißt es in einer Mitteilung der Zebrakids.

MSV-Mittelfeldspieler Max Jansen ist seit Saisonbeginn der neue Pate der Zebrakids und unterstützt die Aktion. „Wir wollen Kinderaugen zum Leuchten bringen. Ich zähle auf Eure Unterstützung“, richtete sich Jansen in einer Videobotschaft an die Fans.

Stadionbesuche sind in Duisburg derzeit nicht möglich

Die Zebrakids ermöglichen seit vielen Jahren benachteiligten Kinder und Jugendlichen über Mitgliedsbeiträge und Spenden Besuche von MSV-Heimspielen. Zudem betreiben die Zebrakids in der Arena eine Hospizloge, in der schwerstkranke Kinder die Spiele verfolgen können.

Im Zuge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Geisterspiele sind Besuche der Spiele derzeit nicht möglich.