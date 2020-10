Jetzt doch: Corona sorgt für Ausfall des Spiels beim MSV

Duisburg. Die Drittligapartie des MSV Duisburg gegen den 1. FC Saarbrücken kann am Freitagabend nicht stattfinden. Es gibt zwei weitere Corona-Fälle.

Es hatte seit Tagen als Möglichkeit im Raum gestanden, am Freitagvormittag wurde es dann Realität: Das für Freitagabend geplante Spiel des MSV Duisburg in der 3. Fußball-Liga gegen den 1. FC Saarbrücken kommt nicht zur Austragung. Der Grund des Ausfalls: Es gibt zwei weitere Corona-Fälle, insgesamt sind nun vier Spieler mit Covid-19 infiziert.

In der vergangenen Woche hatte es beim MSV im Profikader bereits zwei Fälle von Corona-Infektionen gegeben, zu denen jedoch erklärt wurde, dass sie den Spielbetrieb und speziell die Partie gegen Saarbrücken nicht beeinträchtigen würden. Klar war ungeachtet dessen gewesen, dass es ein „Geisterspiel“ ohne Zuschauer werden sollte, nachdem die Covid-19-Inzidenzwerte in Duisburg zuletzt in die Höhe geschnellt waren.

Bezüglich der beiden im Wochenverlauf positiv auf das Virus getesteten Kicker hatte der Verein verlauten lassen, „nach intensiver Rücksprache mit Gesundheitsamt und DFB“ sei „aufgrund der getroffenen Vorsorgemaßnahmen eine Absonderung der kompletten Mannschaft nicht notwendig“. Am Freitag-Vormittag erhielt der MSV die Ergebnisse der jüngsten Testreihe – mit zwei weiteren positiven Ergebnissen.