Jenseits des Marathons: LC Duisburg richtet Ultralauf-DM aus

Duisburg. Beim Regattabahn-50-Rennen geht es am 15. Juli um die Deutsche Meisterschaft im Ultralauf. Anmeldung ist bereits möglich.

Meisterinnen und Meister im Ultra-Laufen werden in diesem Sommer in Duisburg gekürt: Beim „Regattabahn 50“ erwartet die Teilnehmer und Zuschauer ein ganz besonderes Event. In das Rennen, in dem neun Runden um die Regattabahn im Sportpark Wedau gelaufen werden, sind am 15. Juli die Deutschen Meisterschaften über die 50-Kilometer-Distanz integriert. Damit findet erstmals eine Deutsche Meisterschaft im Ultralauf in Duisburg statt. Die Teilnahme ist zudem offen für alle, die sich diese Distanz zutrauen. Der Gastgeber-Verein LC Duisburg hofft auf eine begeisternde Stimmung an der Strecke.

Die sportlichen Höhepunkte in der Sportstadt Duisburg werden 2023 in schneller Reihenfolge ausgetragen. Rund einen Monat nach der 40. Ausgabe des Rhein-Ruhr-Marathons, dem großen Jubiläumslauf durch Duisburg mit dem spektakulären Zieleinlauf in der Schauinsland-Reisen-Arena, und eine Woche nach den „Finals“ mit Deutschen Meisterschaften unter anderem im Kanu und Boxen, steigt quasi in direkter Nachbarschaft zur Arena das nächste außergewöhnliche Highlight. Schnelle Beine sind beim Regattabahn-50-Rennen natürlich auch gefragt. Mehr aber noch zählen beim Ultralaufen, wenn es über die klassische Marathon-Distanz von 42,2 Kilometern hinaus geht, Ausdauer, Taktik und mentale Stärke.

Flach und kreuzungsfrei

Das gilt vor allem, wenn neun Runden über je 5,558 Kilometer um die Regattabahn gelaufen werden. In Duisburg rennen die Athleten besonders gerne. Der betont flache und kreuzungsfreie Rundkurs ist unter den Läufern äußerst beliebt und taugt dafür, besonders schnelle Zeiten zu erzielen. Dies war für die Deutsche Ultramarathon-Vereinigung (DUV) auch ein Kriterium, die DM nach Duisburg zu vergeben. Als ein weiterer wichtiger Punkt gilt die Betreuung durch den Gastgeber-Verein LC Duisburg. Das Organisatoren-Team um Henning Schmitz und Dirk Görtz, beide passionierte Ultraläufer mit jahrelanger Erfahrung, wissen, was Ausdauersportler brauchen und wollen.

Die Anmeldung ist bereits geöffnet – und besonders Schnelle haben sich schon ihre Startplätze gesichert. Bei der 5. Auflage des Regattabahn-50-Rennens, das erstmals im Juli 2017 veranstaltet wurde, erwartet Henning Schmitz eine Rekordbeteiligung mit bis zu 250 Anmeldungen. Die Aussicht, Meisterin oder Meister in Duisburg zu werden, zieht an. Das Angebot des „offenen Laufes“ soll zudem einige Ultra-Debütanten, die sich mal auf der Langdistanz versuchen wollen, zur Regattabahn locken.

Am 15. Juli sind an der Regattabahn alle Menschen willkommen. 50 Kilometer sind knapp achttausend Meter mehr als beim Marathon, der den Athleten schon einiges abverlangt. Anfeuern ist daher im Sportpark gewünscht – und extrem wichtig für die Läuferinnen und Läufer.

Infos im Netz:

Weitere Information zum Ul­tralauf am 15. Juli gibt es im Internet unter der Adresse https://regattabahn50.wordpress.com. Dort ist es auch möglich, die Anmeldung für den Wettbewerb vorzunehmen.

