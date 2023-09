Isselhorst holt DM-Gold – Kaletta per „Wunder“ zu Silber

Duisburg. Die beiden Rollkunstläuferinnen des TV Aldenrade stellen ihre Klasse bei der Deutschen Meisterschaft in Bayreuth unter Beweis.

Große Erfolge verbuchten die Rollkunstläuferinnen des TV Aldenrade bei der Deutschen Meisterschaft in Bayreuth: Paula Isselhorst wurde ungefährdet Deutsche Jugendmeisterin, Tiziana Kaletta gewann bei den Schülerinnen A die Silber.

Schon nach der Kurzkür führte Paula Isselhorst die Konkurrenz, trotz eines Sturzes beim Doppelaxel mit deutlichem Vorsprung an. Dem Trainerteam war klar, dass sie die Goldmedaille schon fast sicher hatte. Jetzt hieß es: Nerven behalten und die gute Trainingsform, wenn es darauf ankommt, auf die Bahn bringen. Als letzte Starterin musste Paula Isselhorst auf die Bahn, die Spannung war groß. Mit ihrer Kür zur Musik aus dem Musical „Evita“ begeisterte die Duisburgerin die Zuschauer und Wertungsrichter. Die Höchstschwierigkeiten klappten direkt zu Beginn der Kür. Doppelaxel und Dreifachsalchow, dazu kamen schwere Sprungkombinationen. Einzig die Pirouetten hätten noch etwas besser funktionieren können. Am Ende der Kür flossen Tränen der Erleichterung, nach einem schweren Jahr mit vielen Verletzungen konnte Paula Isselhorst allen zeigen, dass sie wieder da ist. Durch den Titel der Deutschen Jugendmeisterin und nach ihrem Sieg zu Beginn des Jahres beim Ranking-Wettbewerb ist sie die deutlich Führende in der deutschen Rangliste.

Starkes Comeback

Eine weitere Medaille für den TVA holte sich Vorjahressiegerin Tiziana Kaletta. In der Kurzkür erwischte die junge Sportlerin einen rabenschwarzen Tag und belegte, völlig unter ihren Möglichkeiten, Rang fünf. Es folgten lange aufbauende Gespräche der Trainerinnen. Tiziana Kaletta musste nun kämpfen, um noch in die Medaillenränge zu springen. Mit viel Wut im Bauch und dem Wissen, dass sie es eigentlich kann, gelang ihr ein kleines Wunder. Mit einer starken Kürleistung, gestandenem Doppelaxel und wunderschönen Pirouetten schaffte es das vom Landessportbund ausgezeichnete „NRW-Toptalent“ auf das Podest. Am Ende war die Freude über Silber mindestens genauso groß wie über Gold im letzten Jahr.

Trainerin Tabea Finke hatte beste Laune: „Alle sieben Starterinnen des TVA platzierten sich bei der DM unter den ersten zehn Läuferinnen ihres Alters. Das ist ein großer Erfolg für den Verein und eine Bestätigung unserer guten Jugendarbeit.“

Weitere gute Platzierungen

Mit Leana Siegmund, Rimas Tarhuni und Leona Hoppstock verfehlten gleich drei Läuferinnen mit Rang vier nur ganz knapp das Treppchen. Dazu kommen hervorragende sechste Plätze für Yasmina Görtz und Amina Kadenov.

Trainerin Katharina Peter, gleichzeitig und stellvertretende Fachwartin in NRW, bilanziert: „Die DM in Bayreuth war eine geschlossene Leistung des TVA-Teams und hat sehr deutlich gezeigt, dass der TVA mit gutem Grund Landesleistungsstützpunkt NRW für Rollkunstlauf ist.“

Mit großer Freude wurden die Nominierungen des Bundesverbands in der Leistungsgruppe des TV Aldenrade erwartet. Tiziana Kaletta vertritt die deutschen Farben bei der EM in Italien. Paula Isselhorst, Leana Siegmund und Rimas Tarhuni dürfen für die deutsche Nationalmannschaft beim Europa-Cup in Kroatien an den Start gehen. Weitere Nominierungen für internationale Turniere stehen aktuell noch aus.

