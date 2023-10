Fußball In Eller wartet auf die GSG Duisburg „ein echter Brocken“

Duisburg. Dennis Charlier, Trainer des Bezirksligisten GSG Duisburg, wird mit seiner Mannschaft am Freitagabend mal wieder Neuland betreten.

Fußballerisch betritt Dennis Charlier derzeit ständig Neuland. Der 36-Jährige, dessen eigene aktive Laufbahn sich zwischen Oberhausen und Bocholt bewegte, sammelt als Trainer des Bezirksligisten GSG Duisburg aktuell eine Menge Groundhopperpunkte in der Region Düsseldorf. Am Freitagabend geht es für ihn und seine Mannschaft wieder auf unbekanntes Terrain: Um 20 Uhr wird die Partie bei der TSV Eller 04 im Düsseldorfer Süden angepfiffen.

„Klar, je mehr Informationen man über die Konkurrenz hat, desto besser. Manchmal ist es aber auch nicht so schlecht, sich weniger am Gegner orientieren zu können, sondern mehr auf die eigene Mannschaft zu schauen“, sagt Charlier, der mit der aktuellen Bilanz sehr zufrieden sein kann. Aus den letzten vier Punktspielen gab es zehn Punkte, dazu kam am Dienstag der 2:1-Erfolg im Kreispokal gegen Nachbar Viktoria Buchholz.

Dass Eller als Dritter der Vorsaison, der diesen Platz auch in der aktuellen Tabelle einnimmt, ein anderes Kaliber darstellt als die letzten Gegner, ist auch klar. „Das ist für uns der erste echte Brocken der Liga, seit ich da bin. Aber das ist auch eine Gelegenheit für unsere Spieler, sich zu beweisen. Wir werden Eller die Stirn bieten“, verspricht Dennis Charlier.

Verzichten muss er weiterhin auf Torhüter Tim Weichelt (Urlaub), der aber zuletzt von Endrit Kuci stark vertreten wurde. Auf der Bank nimmt wieder Torwarttrainer und Ex-Profi Thorsten Albustin als Ersatz für den Fall der Fälle Platz. Sicher nicht dabei ist auch Dustin Wölke, während hinter Cedric Roitz­heim, Fabian Busch und dem schon in Buchholz fehlenden Jeff Gyasi Fragezeichen stehen.

