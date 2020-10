Im Sturm droht beim VfB Homberg diesmal die große Flaute

Duisburg. Der Trainer ist in seinen Möglichkeiten in der Offensive eingeschränkt. Dafür soll gegen den FC Schalke 04 die Defensive wieder gut stehen.

Der Pfeil zeigt nach oben. „Wir haben nun den siebten Spieltag und ich habe an jedem Spieltag eine Steigerung gesehen“, sagt Sunay Acar. Dabei darf sich der Coach des VfB Homberg nicht nur über die positive Entwicklung seiner Kicker, sondern zuletzt auch die damit erzielten Ergebnisse freuen. Dem ersten Punkt beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach II folgte beim 1:0 über Rot-Weiß Oberhausen der erste Sieg in der Regionalliga West. „Die Tendenz ist gut“, sagt Acar. Nun hoffen der Trainer und sein Team, diese Tendenz aufrecht halten zu können. Gegen den FC Schalke 04 II soll am Samstag ab 14 Uhr der erste Heimsieg her.

Dafür werden die Homberger erneut an ihre Leistungsgrenze gehen müssen. Die Knappen haben dem VfB in der letzten Saison mit dem 0:4 im Bottroper Jahnstadion die höchste Saisonniederlage beigebracht. Zu einem Rückspiel kam durch den Abbruch nicht mehr. Auch in der aktuellen Saison ist der S04-Unterbau, der immer wieder mit Profis aus dem Bundesliga-Kader gespickt sein kann, achtbar gestartet. Nach fünf Spielen stehen acht Punkte zu Buche. Im letzten Duell gegen den SV Straelen ereilte die Schalker beim 1:2 aber auch die erste Niederlage.

Schalke 04 ist ein Gegner mit viel Qualität

„Sie sind sehr gut gestartet und haben dann zuletzt einen kleinen Dämpfer erhalten“, sagt Acar, der das Spiel gegen Straelen verfolgt hat. Der Trainer erwartet einen „technisch starken Gegner, der aus einem 3-4-3 spielerisch in das Spiel hineinkommen wollen wird und vor allem nach vorne sehr viel Qualität hat.“

Genau da wiederum drückt beim VfB aktuell arg der Schuh. Um die Defensive muss sich Acar momentan die wenigsten Sorgen machen, selbst die Schwäche bei Standards stellte sie in Oberhausen ein. „Wir standen sicher, haben alles reingeworfen und dann auch schnell und einfach nach vorne gespielt. Leider ist der letzte Pass dann oft nicht angekommen, und vor dem Tor hat uns die Entschlossenheit gefehlt. Da müssen wir noch galliger werden und den richtigen Killerinstinkt entwickeln.“

In Sachen Killerinstinkt droht dem VfB im Sturm allerdings die große Flaute. Oder wie es Acar ausdrückt: „Mir bricht fast die gesamte Offensive weg.“ Für Alex Armen ist die Saison nach dessen Kreuzbandriss voraussichtlich gelaufen, Said Harouz fehlte krank und mit Leistenproblemen in der gesamten Trainingswoche. Nicolas Hirschberger ist wie auch Danny Rankl erst in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ahmad Jafari, der vergangenen Dienstag an der Nase operiert wurde, wird voraussichtlich erst in zwei Wochen mit einer Maske auflaufen können. Auch Justin Walker erwartet Acar nicht früher zurück.

Die Stürmersuche ist beim VfB in vollem Gange, „bis Samstag wird es aber keinen Neuzugang geben“, berichtet Hombergs Sportlicher Leiter Frank Hildebrandt. So muss sich Sunay Acar erneut etwas einfallen lassen. Zwei Spielern traut er den notwendigen Killerinstinkt zu. „Aber weder Nurettin Kayaoglu noch Danny Rankl werden schon über 90 Minuten gehen können. Für Danny reicht es wahrscheinlich gerade mal für 20 Minuten“, will der Trainer seine Rekonvaleszenten nicht direkt verheizen. Er sagt aber auch. „Viele Gelegenheiten braucht Danny nicht.“ Vielleicht reichen sie ja, um die Pfeilrichtung weiter nach oben zu halten...