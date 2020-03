Ein Corona-Ausfall des Duisburger Lokalderbys in der Handball-Oberliga stand am Freitag nicht zur Debatte. Sowohl die Wölfe Nordrhein als auch der personell gebeutelte VfB Homberg wollen sich am Samstag messen. Beginn in der Halle an der Krefelder Straße in Rheinhausen ist um 19 Uhr.

„Da ist viel Hysterie im Spiel“, sagt Wölfe-Trainer Thomas Molsner zur Corona-Diskussion. Die Rheinhauser haben sich mit den normalen Abläufen auf das Derby vorbereitet. Auch die Brisanz, die das Derby in den letzten Jahren gehabt habe, sei nicht mehr gegeben. Molsner: „Das liegt vermutlich auch daran, dass einige Personen, an denen sich die jeweils andere Seite aufreiben konnte, nicht mehr dabei sind.“ Hinzu kommt die sportliche Situation: Die Wölfe steuern als Spitzenreiter auf Aufstiegskurs, die Homberger kämpfen hingegen gegen den Abstieg.

VfB-Trainer lobt die Rheinhauser

Für Sascha Thomas gibt es keinen Zweifel. „Sie werden hochgehen. Sie spielen so eine konstante Saison, das lassen sie sich jetzt nicht mehr nehmen“, ist der Trainer des VfB Homberg vom Aufstieg der Wölfe überzeugt. Thomas findet, dass die Rheinhauser nach dem Abstieg aus der Regionalliga „so ziemlich alles richtig gemacht haben. Sie haben ihren Streifen richtig gut runtergespielt. Das muss man neidlos anerkennen.“

Im Derby würden die Homberger dem Spitzenreiter nur allzu gerne die Stirn bieten. Doch die personelle Situation ist derart bescheiden, dass an eine Überraschung kaum zu denken ist. Mit Robin Werner, Joshua Rippelmeier, Stephan Ulrichs, der sich in der nächsten Woche einer Schulteroperation unterziehen wird, und Florian Rohde fallen vier Leistungsträger bis zum Saisonende aus. Torhüter Aaron Mertineit, Abwehrchef Marius Brunotte, Justin Graw und Julius Thiel lagen ebenso wie ihr Trainer unter der Woche mit einer Erkältung flach.

Wölfe-Sieg im Hinspiel

„Wir gehen absolut auf dem Zahnfleisch“, so Thomas: „Wir müssen irgendwie versuchen, die Partie halbwegs vernünftig über die Bühne zu bringen. Viel mehr wird wohl nicht drin sein.“ Da die zweite Mannschaft in der Landesliga spielfrei hat, kann der dünne Kader zumindest aufgestockt werden. Nick Brockmann, Thomas Dürdoth und Robert Srsa helfen aus.

Bei den Rheinhausern, die das Hinspiel in Homberg mit 23:21 gewonnen hatten, ist die personelle Lage hingegen entspannt. „Ich habe wieder die Qual der Wahl“, freut sich Thomas Molsner über ein Luxusproblem.

Lediglich Alexander Grefer, für den ein Einsatz nach seinem Muskelfaserriss zu früh kommt, ist außer Gefecht. Molsner warnt davor, die Homberger aufgrund ihrer angespannten Personalsituation auf die leichte Schulter zu nehmen: „Sie sind nun schwerer auszurechnen.“

Trotzdem wollen die Wölfe ihrer Favoritenrolle gerecht werden und den nächsten Schritt Richtung Regionalliga-Aufstieg machen.