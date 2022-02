Illinger muss früh raus – ASC Duisburg siegt trotzdem

Duisburg. Der ASCD muss in Ludwigsburg schon früh einen personellen Verlust kompensieren. Doch das Team zeigt laut seinem Trainer „unglaubliche Moral“.

Der Start ließ Böses erahnen. Drei Minuten und 29 Sekunden waren im Inselbad Stuttgart-Untertürkheim zwischen dem SV Ludwigsburg und dem ASC Duisburg gespielt, da war der Tag für Nils Illinger schon gelaufen. Die schwachen Schiedsrichter Gernot Hänschel und Ralf Müller verwiesen den Centerverteidiger nach zwei Ausschlussfehlern, der zweite ihrer Meinung nach strafwurfwürdig, des Beckens. „Ille“ konnte nur noch mit dem Kopf schütteln, viele andere auch. Den Strafwurf verwandelte Marko Martinic zur Ludwigsburger 2:1-Führung.

Danach bewies der ASCD eine bemerkenswerte „Jetzt-erst-recht-Mentalität“. Die Amateure trotzten dem frühen Ausscheiden Illingers sowie dem Ausfall von Dennis Eidner (beruflich verhindert) und Mark Gansen (Fingerverletzung) und hielten ihren ärgsten Rivalen im Kampf um Bronze mit 18:14 (5:3, 3:5, 6:4, 4:2) auf Distanz. Durch den Sieg werden die Gelb-Schwarzen die Gruppenphase in der Wasserball-Bundesliga höchstwahrscheinlich als Dritter beenden. In der späteren Play-off-Serie um Platz drei würde der ASCD im zweiten – und falls nötig – dritten Spiel Heimrecht genießen. Ein Vorteil, der bei der Beantwortung der Frage „Bronze oder Blech?“ durchaus zum Zünglein an der Waage werden könnte.

Jan Bakulo lief zu Hochform auf

Nach dem 1:2 legten die Gäste zum 5:2 (8.) vor. Im weiteren Verlauf behielten sie zwar nicht durchgehend die Führung, aber stets einen kühlen Kopf. Beim Stand von 7:7 (14.) hätte Martinic den Trumpf auf die Ludwigsburger Hand holen können, scheiterte im Eins-gegen-Eins aber an ASCD-Torhüter Stefan Popovic, der mehrfach stark parierte. Zu Hochform lief auch Jan Bakulo auf. Der Litauer, der aufgrund einer Corona-Infektion die EM-Qualifikation verpasste und sich erst am Freitag freitesten konnte, hatte als fünffacher Torschütze großen Anteil am Gelingen des schwierigen Unterfangens. Als er nach dem 14:13 (26.) und seinem dritten Ausschluss raus musste, hätte die Partie kippen können. Doch erst parierte Popovic in Unterzahl, dann traf Lazar Kilibarda in Überzahl mit einem abgezockten Heber zum 15:13 (27.). Für die Entscheidung sorgte Finn Plogmann, der zwei Minuten vor dem Ende das 16:13 erzielte.

„Die Jungs haben sich von den personellen Rückschlägen nicht unterkriegen lassen und eine unglaubliche Moral gezeigt“, sagte Trainer Paul Schüler nach Spielende: „Jeder hat seinen Job erledigt. Das war extrem gut.“ Lukas Küppers zog sich kurz vor Schluss einen Riss des Trommelfells zu und wird voraussichtlich zwei Wochen ausfallen.

Im Pokal-Viertelfinale bekam der ASCD den OSC Potsdam zugelost. Wann die Partie im Schwimmstadion stattfindet, steht noch nicht fest.

Tore: Bakulo (5), Tanaskovic (4), Küppers (3/1), Kilibarda (2), Dolff, Gergelyfi, Plogmann, Schwark. (kök)