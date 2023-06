HVN teilt Ligen ein – zweimal nur 13 Mannschaften

Duisburg. Da einige Teams nicht gemeldet haben, gehen zwei Spielklassen mit geringerer Stärke an den Start. Das sind die Gegner der Duisburger Vereine.

Der Handball-Verband Niederrhein hat bereits die Ligen von der Ober- bis zur Landesliga eingeteilt – mit Ausnahme der Landesliga der Frauen, da hier noch die Relegation läuft. Hier hat der MTV Rheinwacht Dinslaken das Hinspiel gegen den SC Waldniel mit 16:22 verloren; das Rückspiel ist für den 11. Juni angesetzt.

Die Duisburger Mannschaften finden sich in ihren altbekannten Gruppen wieder – allerdings gibt es einige Veränderungen. Die Gruppe 1 der Herren-Verbandsliga geht nur mir 13 Mannschaften an den Start, da der Kettwiger TV nicht gemeldet hat. Auch die Gruppe 3 der Landesliga besteht nur auf 13 Mannschaften, weil die HSG Mülheim/Styrum nach dem Abstieg der ersten Mannschaft nur ein Team (statt zwei) für die Landesliga ins Rennen schickt. Eine kleine, aber bedeutende Namensänderung gibt es bei einem Gegner der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen in der Verbandsliga. Der HC Rot-Weiß Oberhausen hat sich nach vielen Jahren der Eigenständigkeit wieder dem SC Rot-Weiß Oberhausen angeschlossen.

So sehen die Ligen mit Duisburger Beteiligung aus:

Männer; Oberliga: HSG Hiesfeld/Aldenrade, Adler Königshof, TSV Kaldenkirchen, Neusser HV, Mettmann-Sport, Unitas Haan, TV Lobberich, LTV Wuppertal, TS St. Tönis, HSV Überruhr, TuS Lintorf, TB Wülfrath, TV Geistenbeck, Handball Oppum.

Verbandsliga, Gruppe 1: HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen, Adler Königshof II, Rot-Weiß Oberhausen, TV Aldekerk II, ASV Süchteln, HSG Wesel, TS Lürrip, HSV Dümpten 92, MTV Rheinwacht Dinslaken II, HC TV Rhede, TV Borken, TV Kapellen II, Handball Oppum II.

Landesliga, Gruppe 3: OSC Rheinhausen II, HSG Hiesfeld/Aldenrade II, SV Schermbeck, TuS Lintfort, HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg, TSG Kirchhellen, TV Schwafheim, TV Issum, SV Straelen, ATV Biesel II, TV Biefang, TB Oberausen, SC Bottrop.

Frauen; Oberliga: Eintracht Duisburg, HSG Hiesfeld/Aldenrade, Fortuna Düsseldorf II, VT Kempen, TV Witzhelden, Rheydter TV, TV Lobberich, HSV Überruhr II, Bergische Panther, HSV Solingen-Gräfrath II, TV Biefang, SSV Gartenstadt, HSV Wegberg, SV Straelen.

Verbandsliga, Gruppe 1: VfL Rheinhausen, GGS Duisburg, HSG Hieseld/Aldenrade II, TS St. Tönis II, TSV Kaldenkirchen, TuS Lintfort II, TV Borken, TV Lobberich II, HSV Überruhr III, HSG Alpen/Rheinberg, HSV Dümpten 92, TV Biefang II, HC TV Rhede, TSV Bocholt.

