Duisburg. Nach dem Debakel im Spitzenspiel gegen den TV Geistenbeck wollen sich die Handballer der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen rehabilitieren.

HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen setzt auf Trotzreaktion

Das Thema Aufstieg hat sich für die Handballer der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen erledigt. Zumindest vorerst. Nach der deutlichen Niederlage im Topspiel gegen den Spitzenreiter TV Geistenbeck (25:35)vor eigenem Publikum bleibt die Mannschaft von Helmut Menzel sehr wahrscheinlich über den Sommer hinaus Verbandsligist.

Der Blick ist bei der HSG weiter nach vorne gerichtet. Am Ziel, mittelfristig den Sprung in die Oberliga zu schaffen, halten die Rumelner nach nach wie vor fest. Dazu bedarf es jedoch personeller Nachbesserungen, denn in dieser Saison ist der Kader in der Breite zu schwach besetzt. Wenn Leistungsträger ausfallen, wie aktuell Fabian Schwartz und Pascal Wolfhagen, kann die HSG dies vor allem im Angriff nicht dauerhaft auffangen.

„Ein heißer Tanz“

„Für uns geht es jetzt erst einmal darum, dass wir unsere Position im Vorderfeld verteidigen“, sagt HSG-Trainer Helmut Menzel vor dem Verfolgerduell beim TSV Kaldenkirchen (Samstag, 19 Uhr). Der von Rüdiger Winter, früher Coach beim VfB Homberg, trainierte Tabellenvierte brennt allerdings darauf, nach drei vergeblichen Anläufen endlich ein Topspiel für sich entscheiden zu können. Dreh- und Angelpunkt der Nettetaler ist Maik Tötsches. Auch die Coenen-Brüder Nils und Steffen sorgen beim TSV für reichlich Torgefahr.

„Uns erwartet in der ,Hölle West‘ ein verdammt heißer Tanz“, so HSG-Trainer Helmut Menzel. Der Trainer fügt hinzu: „Ich erwarte eine Reaktion meiner Mannschaft. Die Jungs wissen, dass die Niederlage gegen Geistenbeck um einiges zu deutlich ausgefallen ist.“