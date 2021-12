HSG Ve/Ru/Ka siegt gegen den HC TV Rhede

Duisburg. Verbandsligist HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen sorgt in für einen versöhnlichen Jahresausklang. Mehrere Spieler erhalten ein Sonderlob.

HSG Ve/Ru/Ka –

HC TV Rhede 28:26 (14:14)

HSG: Langer (7), Lutzer, Euchler (je 5), Moritz (4), Krogmann (3/2), Brunotte (2), Schwarz, Roschig (je 1).



Während die meisten Teams schon die Weihnachtszeit einläuten konnten, mussten die Verbandsliga-Handballer der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen am Dienstagabend noch einmal ran. Der HC TV Rhede war zum Nachholspiel angereist, um die Punkte zu entführen. Doch die HSG konnte am Ende eines hartumkämpften Duells die Zähler behalten und so mit einem 28:26 (14:14)-Sieg und einem versöhnlichen Abschluss in die Winter- und Weihnachtspause gehen.

Starke Außenspieler bei der HSG

„Wir haben – zumindest zum Teil – wieder besser durchgespielt und waren im Abschluss deutlich konsequenter als zuletzt. Vor allem die beiden Außenspieler Tristan Moritz und Marvin Euchler mit zusammen neun Treffern haben großen Anteil am Erfolg“, verteilte HSG-Spielertrainer Mirko Szymanowicz doppeltes Sonderlob. Eine weitere Anerkennung gab es für Torhüter Sebastian Brysch und seine 20 Paraden.

In der ersten Hälfte tat sich die Abwehr der Gastgeber noch ein wenig schwer. Vor allem Thomas Grunden war für die Defensive kaum greifbar. „Nach der Pause haben wir ihn in Manndeckung genommen und so das Spiel von Rhede empfindlich gestört. Dadurch konnten wir uns viele Bälle erarbeiten und so ab der 40. Minute mit drei bis fünf Toren in Führung gehen“, war Rumelns Coach völlig zufrieden mit dieser Phase.

Ab der 55. Minute schmolz der Vorsprung zwar aufgrund einer vierminütigen Zeitstrafe noch einmal ein bisschen zusammen, doch der verdiente Sieg geriet vor allem dank mehrerer Paraden von Sebastian Brysch nicht mehr in Gefahr.

